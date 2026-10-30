Την έντονη ενόχλησή της για μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη (AI) και απεικονίζει τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε νοσοκομειακό κρεβάτι εξέφρασε δημόσια η Ελένη Ράντου. Η ηθοποιός, η οποία είναι σύζυγος του δημοφιλούς τραγουδιστή, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση, κάνοντας λόγο για χυδαιότητα και κακογουστιά.

Η αντίδρασή της έρχεται την ώρα που ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αναρρώνει στο σπίτι του, μετά τη νοσηλεία του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Η εικόνα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο τον παρουσιάζει ξαπλωμένο σε κρεβάτι νοσοκομείου, να χαμογελά και να σχηματίζει με το χέρι του το σήμα της νίκης.

Η συγκεκριμένη εικόνα έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Ελένης Ράντου. Η ίδια σχολίασε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια ξεπερνά τα όρια της ευπρέπειας, επισημαίνοντας τη διαφορά ανάμεσα στο καλό γούστο και τη χυδαιότητα.

«Η ευγένεια και η καλογουστιά σε σχέση με τη χυδαιότητα και την κακογουστιά, εκτός από την προφανή διαφορά έχουν και μια ακόμα. Η ευγένεια και το καλό γούστο έχουν ταβάνι. Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία τέτοιου περιεχομένου, καταλήγοντας με μια ιδιαίτερα αιχμηρή αποστροφή:

«Ζήτω και στο AI που δίνει βήμα και εικόνα στις πιο διεστραμμένες φαντασιώσεις. Μπράβο. Κερδίσατε ένα κλικ! Στη χυδαιότητα!».

Η Ελένη Ράντου συνόδευσε την τοποθέτησή της με τη φράση «Με όλα αυτά, διδάσκομαι ακόμα για την ανθρώπινη και όχι μόνο φύση», αποτυπώνοντας την απογοήτευσή της για το περιεχόμενο που διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.