Τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Λιόση, έπειτα από μια σχέση που διήρκεσε περισσότερα από δέκα χρόνια, αποκάλυψε η Σύλβια Δεληκούρα. Η γνωστή ηθοποιός γνωστοποίησε ότι οι δυο τους δεν είναι πλέον μαζί εδώ και περίπου έναν χρόνο, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της εμφάνισης στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Η Σύλβια Δεληκούρα βρέθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 στην εκπομπή της ΕΡΤ, όπου συνομίλησε με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου. Μετά την προβολή ενός βίντεο, η ηθοποιός θέλησε να διευκρινίσει την προσωπική της κατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ και ένα χρόνο δεν είμαι με τον Δημήτρη, τον ψαρά. Δεν είμαστε μαζί και δεν θα το έλεγα να ξέρετε».

Η αναφορά της προκάλεσε την έκπληξη του Χρήστου Φερεντίνου, ο οποίος εξήγησε ότι οι συντελεστές της εκπομπής είχαν αρχικά θεωρήσει πως η ηθοποιός επρόκειτο να σχολιάσει το περιεχόμενο του βίντεο και ειδικότερα τη σχέση του πρώην συντρόφου της με το ψάρεμα.

«Με το που πέφτει το βίντεο μας λέει η Σύλβια “Ξέρετε ποιο είναι το αστείο;”. Νομίζαμε εμείς ότι για το ψάρι θα μας πεις, επειδή ήταν ψαράς και δεν έτρωγε ψάρι», ανέφερε ο παρουσιαστής.

Η ηθοποιός αντιμετώπισε με χαμόγελο την αντίδραση και δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον χωρισμό της. «Ας μην το συνεχίσουμε. Είναι και ένα θέμα που δεν αφορά τον κόσμο», απάντησε, κλείνοντας τη σχετική συζήτηση.

Η σχέση της Σύλβιας Δεληκούρα με τον Δημήτρη Λιόση

Η Σύλβια Δεληκούρα και ο Δημήτρης Λιόσης υπήρξαν ζευγάρι από το 2013. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, γνωρίστηκαν σε κατάστημα στη Γλυφάδα, μέσω κοινής παρέας, ενώ περίπου έξι μήνες μετά τη γνωριμία τους η ηθοποιός έμεινε έγκυος.

Από τη σχέση τους απέκτησαν έναν γιο, τον Ορφέα, ο οποίος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα και για τους δύο. Παρά τον χωρισμό τους, η ηθοποιός επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα προσωπικό ζήτημα για το οποίο δεν επιθυμεί να επεκταθεί δημόσια.