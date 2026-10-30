Ο Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) αποχαιρέτησε τον επί χρόνια συμπρωταγωνιστή του στους «X-Men» και στενό του φίλο, Σερ Πάτρικ Στιούαρτ (Sir Patrick Stewart), με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, την οποία συνόδευσε με δύο κοινά τους στιγμιότυπα, αποσπώντας τεράστια ανταπόκριση από το κοινό.

«Χάσαμε έναν από τους κορυφαίους της σκηνής και της οθόνης. Και για εμένα, έναν σπουδαίο φίλο και άνθρωπο. Έμαθα τόσα πολλά από εκείνον. Θα μου λείψεις Πάτρικ Στιούαρτ, σε όλη μου τη ζωή», έγραψε ο Αυστραλός ηθοποιός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ο Τζάκμαν και ο Στιούαρτ υποδύθηκαν τον Wolverine και τον καθηγητή Charles Xavier σε αρκετές ταινίες των «X-Men», όπως το «X-Men» (2000), το «X-Men: The Last Stand» (2006), το «The Wolverine» (2013) και το «Logan» (2017).



Ο Πάτρικ Στιούαρτ εμφανίστηκε επίσης στο σίκουελ της Marvel του 2022, «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», ενώ επαναλαμβάνει τον ρόλο του και στο «Avengers: Doomsday» το οποίο αναμένεται στις αίθουσες τον Δεκέμβριο, στο πλευρό του καλού του φίλου Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen).



«Ο Χιου κι εγώ ενθουσιαστήκαμε τόσο πολύ που η τελευταία μας δουλειά για τους ”X-Men” ήταν το ”Logan”», είχε δηλώσει ο Πάτρικ Στιούαρτ στο Variety το 2020, προσθέτοντας: «Ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχαμε και οι δύο στους ”X-Men”, επειδή υποδυόμασταν τους ίδιους χαρακτήρες, αλλά ο κόσμος τους είχε καταρρεύσει».



Ο Τζάκμαν ήταν ανάμεσα στα ονόματα του Χόλιγουντ που τίμησαν τη μνήμη του Στιούαρτ, του οποίου η εξηντάχρονη πορεία περιελάμβανε εμβληματικούς ρόλους, όπως αυτόν του κυβερνήτη Jean-Luc Picard στο «Star Trek».



Ο πρόεδρος των Marvel Studios Κέβιν Φέιγκ (Kevin Feige) σε δήλωσή του περιέγραψε τον θρυλικό ηθοποιό ως «ευφυή, γοητευτικό, θερμό, γενναιόδωρο, με μια ήρεμη δύναμη και σοβαρότητα».