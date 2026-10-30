Μια βραδιά γεμάτη μόδα, λάμψη και γνωστές παρουσίες πραγματοποιήθηκε στο «The Mall Athens», με αφορμή τα εγκαίνια του νέου καταστήματος της Victoria’s Secret. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των φωτογράφων και των τηλεοπτικών συνεργείων.

Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο έχει ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο της μόδας, ενώ πρόσφατα είχε ταξιδέψει στο Λος Άντζελες για να παρακολουθήσει από κοντά το εντυπωσιακό fashion show της Victoria’s Secret. Αυτή τη φορά γιόρτασε τη νέα άφιξη του διεθνούς brand στην ελληνική αγορά.

Τα λαμπερά εγκαίνια και οι ουρές για να μπουν στο κατάστημα VS

Η επίσημη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και της ελληνικής showbiz. Εκτός από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, στα εγκαίνια βρέθηκαν μεταξύ άλλων η Ιλένια Ουίλιαμς, η Ελένη Βουλγαράκη, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Άννα Πρέλεβιτς και η Γωγώ Φαρμάκη, οι οποίες καλωσόρισαν τη νέα παρουσία της Victoria’s Secret στην Αθήνα.

Το ενδιαφέρον του κοινού αποτυπώθηκε και το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, όταν εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτισαν μεγάλες ουρές έξω από το κατάστημα, στο δεύτερο επίπεδο του «The Mall Athens, πριν ακόμη ανοίξει τις πόρτες του».

Όπως φαίνεται στα παρακάτω βίντεο, οι επισκέπτες σχημάτισαν μεγάλες ουρές έξω από το νέο κατάστημα, περιμένοντας υπομονετικά τη σειρά τους για να μπουν. Μάλιστα, η αναμονή έφτανε περίπου τις δύο ώρες, γεγονός που αποτυπώνει το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού.