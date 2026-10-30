Διαφορετικές απόψεις εξέφρασαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Νόρα Καούρη στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό», με αφορμή το ξέσπασμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Η παρουσιάστρια είχε αντιδράσει στις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για τη δικαστική διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου, με τον Γιώργο Λιάγκα να υποστηρίζει ότι οι δημοσιογράφοι ξεπέρασαν τα όρια, ενώ η συνεργάτιδά του είχε διαφορετική άποψη.

«Εδώ είναι μια ατυχέστατη στιγμή της τηλεόρασης», σχολίασε αρχικά ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1. «Δεν βγάζω και τους δικούς μας συναδέλφους απ’ έξω. Όλοι το κάνουνε. Δυστυχώς, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να φέρνουμε σε πολύ άβολη θέση τους ανθρώπους και να τους φτάνουμε εκτός ορίων», ανέφερε, εκφράζοντας την απορία του για το πώς η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της, παρά την πίεση που δέχτηκε

Η Νόρα Καούρη, ωστόσο, διαφώνησε, υποστηρίζοντας ότι οι δημοσιογράφοι έθεσαν ερωτήσεις στο πλαίσιο της δουλειάς τους, χωρίς να προσβάλουν την παρουσιάστρια. «Δεν άκουσα τίποτα το οποίο ήταν αγενέστατο απέναντί της», σημείωσε, προκαλώντας την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα. «Είσαι νεότερή μου και βεβαίως σέβομαι την άποψή σου. Όμως επίτρεψέ μου να διαφωνήσω και να πω ότι η δουλειά μας δεν είναι αυτή. Η δουλειά μας δεν είναι να βγάζουμε τους ανθρώπους εκτός ορίων. Η δουλειά μας είναι να μη βγάζουμε τους ανθρώπους απ’ τα ρούχα τους, να βγάζουμε απλώς την είδηση», της απάντησε.

Συνεχίζοντας τη συζήτηση, η δημοσιογράφος διευκρίνισε ότι, κατά την άποψή της, ο εκνευρισμός της Ηλιάνας Παπαγεωργίου δεν οφειλόταν αποκλειστικά στις ερωτήσεις που δέχτηκε εκείνη τη στιγμή, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο έχει παρουσιαστεί η δικαστική της υπόθεση στις τηλεοπτικές εκπομπές. «Αυτός ο εκνευρισμός της δεν ήταν απέναντι στους συναδέλφους, ήταν απέναντι σε όλα αυτά που βγαίνουν στις εκπομπές. Και δυστυχώς κορυφώθηκε με τις ερωτήσεις που έγιναν από τους συναδέλφους», εξήγησε, με τον Γιώργο Λιάγκα να ξεκαθαρίζει ότι δεν παίρνει θέση υπέρ καμίας από τις δύο πλευρές της δικαστικής διαμάχης.