Για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά την απώλεια της μητέρας της και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκε η σχέση της με το φαγητό μίλησε η Σοφία Βογιατζάκη, αποκαλύπτοντας ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο είχε αλλάξει το σώμα της. Η ηθοποιός, η οποία έχει καταφέρει να χάσει συνολικά 36 κιλά, αναφέρθηκε στην προσωπική της προσπάθεια, αλλά και στη σημασία που δίνει πλέον στην υγεία της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, η Σοφία Βογιατζάκη εξέφρασε την άποψή της για την παχυσαρκία. Όπως εξήγησε, σέβεται τους ανθρώπους που αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους, ανεξάρτητα από τα κιλά τους, θεωρεί ωστόσο ότι δεν πρέπει να παραβλέπεται η παράμετρος της υγείας.

«Δέχομαι όλους τους ανθρώπους που αισθάνονται πολύ καλά με τον εαυτό τους, σε όποιο αριθμό κιλών κι αν βρίσκονται. Δηλαδή μπορεί να δω μια γυναίκα που να είναι 150 κιλά και να είναι τόσο χαρούμενη και τόσο καλά με τον εαυτό της και να έχει τέτοια αυτοπεποίθηση, που εκεί λες απλά για την υγεία. Όμως, δεν μας νομιμοποιεί τίποτα να λέμε ότι “είμαι 150 κιλά και είμαι ευτυχισμένη και είμαι καταπληκτικά”. Δεν το νομιμοποιούμε. Ειδικά όταν έχεις δημόσιο βήμα, με κάποιο τρόπο, δεν μπορείς να πάρεις στο λαιμό σου ανθρώπους και να λες ότι “εγώ είμαι 150 κιλά και είμαι τέλεια και ευτυχισμένη”. Ε, όχι, γιατί είναι θέμα υγείας και είναι πολύ σοβαρό».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για όσα ακολούθησαν τον θάνατο της μητέρας της, περιγράφοντας πώς άρχισε να παίρνει βάρος χωρίς να αντιλαμβάνεται την έκταση της αλλαγής. Μάλιστα, θυμήθηκε τη στιγμή που δυσκολεύτηκε να κάνει κάτι τόσο απλό όσο το να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών της, αλλά και τις ανησυχίες που εξέφραζαν οι δικοί της άνθρωποι. «Η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Το να είσαι λίγο υπέρβαρος είναι αρχή ασθένειας. Η παχυσαρκία όμως είναι σοβαρή ασθένεια, όπως είναι και η νευρική ανορεξία. Είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος. Μετά τον θάνατο της μαμάς μου πήρα κιλά και δεν το αντιλαμβανόμουν πώς ήμουν. Έτρωγα ασυνείδητα και κάποια στιγμή δεν μπορούσα να δέσω τα κορδόνια μου και λέω “τι έγινε τώρα;”. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Έβαζα κιλά και μου έλεγαν οι άνθρωποι “Σοφάκι είσαι καλά;” και έλεγα “όχι”. Ο κοντινός μου κύκλος μου έλεγε “ρε συ έχεις παχύνει πάρα πολύ, δηλαδή θα πεθάνεις, αυτοκτονείς” και έλεγα “το ξέρω”, αλλά δεν έκανα κάτι για αυτό».

Η Σοφία Βογιατζάκη αναφέρθηκε επίσης στην απόφασή της να ζητήσει τη βοήθεια ειδικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συνδέονταν με τη διαχείριση του βάρους της. Όπως παραδέχτηκε, ένα από τα βασικά ζητήματα που την απασχολούν είναι να καταφέρει να διατηρήσει τα κιλά που έχει χάσει και να αποφύγει τις συνεχείς αυξομειώσεις. «Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία και είπα στον ειδικό ότι πήγα για τα κιλά για να σταθεροποιηθώ. Αυτό το βάλε – βγάλε είναι το χειρότερο για τον οργανισμό. Εύχομαι αυτή τη φορά να μην τα ξαναπάρω», σημείωσε.