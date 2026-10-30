Μια εμφάνιση που συνδύαζε την κλασική κομψότητα με τις πιο τολμηρές τάσεις της μόδας πραγματοποίησε η Ντούα Λίπα στη Νέα Υόρκη. Η 31χρονη τραγουδίστρια έδωσε το παρών στα «WSJ. Magazine Innovator Awards 2026», επιλέγοντας ένα ιδιαίτερο σύνολο Chanel, το οποίο συμπλήρωσε με ένα εκκεντρικό καπέλο που τράβηξε τα βλέμματα.

Dua Lipa teams her Chanel suit with a kooky hat as she joins Cara Delevingne to honour her wedding dress designer Matthieu Blazy at WSJ. Magazine Innovator Awards https://t.co/6LDbB4KcAK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 30, 2026

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA), συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου, της μόδας, της τεχνολογίας και του αθλητισμού.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, η Ντούα Λίπα βρέθηκε εκεί για να στηρίξει τον δημιουργικό διευθυντή της Chanel, Ματιέ Μπλαζί, ο οποίος τιμήθηκε για τη συμβολή του στη μόδα και με τον οποίο η τραγουδίστρια συνδέεται πλέον και με μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή της ζωής της.

Η εμφάνιση με Chanel και οι διάσημοι καλεσμένοι

Για τη λαμπερή βραδιά, η Ντούα Λίπα επέλεξε ένα ασπρόμαυρο σύνολο με ιδιαίτερη υφή, που συνδύαζε σακάκι και στενή φούστα. Το στοιχείο που έκανε τη διαφορά ήταν το εντυπωσιακό καπέλο της, το οποίο έδωσε έναν πιο θεατρικό χαρακτήρα στην εμφάνισή της.

Το νυφικό με τα 25.000 φτερά και ο γάμος με τον Κάλουμ Τέρνερ

Η παρουσία της Ντούα Λίπα στην εκδήλωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ματιέ Μπλαζί ήταν εκείνος που σχεδίασε το εντυπωσιακό νυφικό της για τον γάμο της με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ, στη Σικελία, τον περασμένο Ιούνιο.

Η δημιουργία υψηλής ραπτικής της Chanel ήταν εξ ολοκλήρου χειροποίητη, με 480.000 χάντρες, 25.000 φτερά και μια ουρά μήκους δύο μέτρων. Το νυφικό συνδυάστηκε με ένα εντυπωσιακό πέπλο έξι μέτρων, διακοσμημένο με κεντήματα και φτερά. Ήταν μάλιστα το πρώτο νυφικό Chanel Haute Couture που δημιούργησε ο Μπλαζί για φίλη του οίκου.

Το ζευγάρι είχε αρχικά παντρευτεί με μια ιδιωτική πολιτική τελετή στο Λονδίνο, στις 31 Μαΐου, παρουσία στενών συγγενών και φίλων. Λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησαν οι πολυήμεροι εορτασμοί στη Σικελία, με τη συμμετοχή πολλών γνωστών προσωπικοτήτων.

Για την πρώτη βραδιά των εορτασμών, η τραγουδίστρια είχε επιλέξει μια λευκή δημιουργία Bottega Veneta, ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ εμφανίστηκε στην κεντρική γαμήλια τελετή με κοστούμι Louis Vuitton. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Έλτον Τζον, ο οποίος ερμήνευσε το «Your Song», και η Charli XCX.