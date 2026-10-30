Πίσω από τη σπουδαία καριέρα και την παγκόσμια αναγνώριση του Πάτρικ Στιούαρτ υπήρχε μια προσωπική ιστορία με δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, δύο διαζύγια, έναν μεγάλο έρωτα και μια βαθιά στενοχώρια που τον συνόδευε για χρόνια. Ο Βρετανός ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, σε ηλικία 86 ετών, είχε παραδεχτεί δημόσια ότι μία από τις μεγαλύτερες πληγές του ήταν η αποξένωση από τα δύο παιδιά του.

Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής των «Star Trek» και «X-Men» πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό του την τρίτη σύζυγό του, Σάνι Οζέλ, έπειτα από σύντομη μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια με σωμάτια Lewy. Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι από το 2013, έχοντας δημιουργήσει μια σχέση που ξεκίνησε από μια τυχαία συνάντηση σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης, όπως σημειώνει η Daily Mail.

«Έβαζα πάντα τη δουλειά πάνω από την οικογένειά μου» – Η αποξένωση από τα παιδιά του

Ο Πάτρικ Στιούαρτ είχε αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ντάνιελ και τη Σόφι, από τον πρώτο του γάμο με τη Σίλα Φάλκονερ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1966 έως το 1990. Ωστόσο, η σχέση του μαζί τους είχε περάσει σοβαρή κρίση, κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν έκρυβε τη λύπη και τις ενοχές του.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Irish Independent» το 2023, ο ηθοποιός είχε μιλήσει με ασυνήθιστη ειλικρίνεια για την απομάκρυνσή του από τα παιδιά του, τα οποία τότε βρίσκονταν ήδη στην πέμπτη δεκαετία της ζωής τους. «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα συνέβαινε αυτό, αλλά και τα δύο παιδιά μου είναι πλέον στα 50 τους. Δεν είναι πια παιδιά, είναι ενήλικες. Και η σχέση μου μαζί τους είναι σχεδόν ανύπαρκτη», είχε εξομολογηθεί.

Ο ίδιος αναγνώριζε ότι οι επαγγελματικές του φιλοδοξίες είχαν επηρεάσει καθοριστικά την οικογενειακή του ζωή. «Έβαζα πάντα τη δουλειά μου ως ηθοποιός πάνω από την οικογένειά μου», είχε παραδεχτεί, εξηγώντας ότι η αφοσίωσή του στην υποκριτική δεν του είχε επιτρέψει να είναι όσο παρών θα ήθελε στην ανατροφή των παιδιών του. Μάλιστα, είχε αναφέρει ότι δεν περνούσε ημέρα χωρίς να αισθάνεται θλίψη για τη σχέση τους και για τον ρόλο που ενδεχομένως είχε παίξει ο ίδιος στη διαμόρφωσή της. «Θα μπορούσα να είχα υπάρξει καλύτερος πατέρας όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά. Ήμουν απλώς εμμονικός με τη δουλειά μου και όλα τα υπόλοιπα έρχονταν σε δεύτερη μοίρα», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι προσπαθούσε να αναπληρώσει όσα είχε χάσει μέσα από τη σχέση του με τα τέσσερα εγγόνια του.

Στην αυτοβιογραφία του «Making It So», που κυκλοφόρησε επίσης το 2023, είχε αναφερθεί ξανά στο συγκεκριμένο θέμα, περιγράφοντας τη σχέση του με τα παιδιά του ως μια προσπάθεια που βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. Όπως είχε γράψει, οι πληγές που άφησε το διαζύγιό του από τη μητέρα τους δεν είχαν επουλωθεί πλήρως, αν και διατηρούσε μια πολύ όμορφη σχέση με τα εγγόνια του.

Η γνωριμία με τη Σάνι Οζέλ και ο γάμος με κουμπάρο τον Ίαν ΜακΚέλεν

Ο Πάτρικ Στιούαρτ παντρεύτηκε τρεις φορές. Μετά το διαζύγιό του από τη Σίλα Φάλκονερ, παντρεύτηκε το 2000 την τηλεοπτική παραγωγό Γουέντι Νόις, με τον γάμο τους να ολοκληρώνεται το 2003. Δέκα χρόνια αργότερα, το 2013, ανέβηκε ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας με την τραγουδίστρια της τζαζ Σάνι Οζέλ, η οποία ήταν 38 χρόνια νεότερή του.

Η ιστορία της γνωριμίας τους ξεκίνησε το 2008, όταν η Σάνι Οζέλ εργαζόταν ως σερβιτόρα σε εστιατόριο στο Μπρούκλιν. Εκείνη την περίοδο, ο ηθοποιός πρωταγωνιστούσε σε θεατρική παραγωγή του «Μάκβεθ» και οι δυο τους έπιασαν κουβέντα όταν εκείνη του εκμυστηρεύτηκε ότι θα ήθελε να παρακολουθήσει την παράσταση. «Ήταν η μοναδική φορά στη ζωή μου που έδωσα σε κάποιον τον αριθμό του τηλεφώνου μου και του είπα να με καλέσει για να του εξασφαλίσω ένα εισιτήριο», είχε θυμηθεί ο Πάτρικ Στιούαρτ σε συνέντευξή του στο People.

Η Σάνι Οζέλ πήγε τελικά στο θέατρο, τον επισκέφθηκε στα παρασκήνια και ακολούθησε ένα δείπνο. Αυτή ήταν η αρχή μιας σχέσης που εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 στη λίμνη Τάχο, με τον στενό φίλο και συνάδελφο του ηθοποιού, Ίαν ΜακΚέλεν, να τελεί την τελετή. Τότε ο Πάτρικ Στιούαρτ ήταν 73 ετών και η Σάνι Οζέλ 35.

Παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας τους, η ίδια είχε εξηγήσει σε συνέντευξή της το 2015 ότι αυτή δεν αποτελούσε πρόβλημα στην καθημερινότητά τους. Όπως είχε πει, ο σύζυγός της είχε νεανική διάθεση, ενώ εκείνη ήταν περισσότερο ανήσυχη από τη φύση της, με αποτέλεσμα να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Ο ηθοποιός δεν έκρυβε τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του. Σε συνέντευξή του στο People το 2022 είχε δηλώσει: «Δεν έχω γνωρίσει ποτέ ξανά κάποια σαν εκείνη», εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την ευφυΐα, τη μόρφωση και τις γνώσεις της.

Η Σάνι Οζέλ παρέμεινε στο πλευρό του μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Instagram στις 29 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειας και των φίλων του, με μουσική, προσευχές, δάκρυα και γέλια να συνοδεύουν τις τελευταίες του στιγμές.