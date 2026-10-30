Αιχμές κατά του Νίκου Συρίγου άφησε ο Δημήτρης Παπανώτας στον αέρα του «Happy Day», με αφορμή τη συζήτηση για την απουσία του δημοσιογράφου από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου. Ο συνεργάτης της Σταματίνας Τσιμτσιλή εξέφρασε δημόσια την πικρία του για τη συμπεριφορά που, όπως υποστήριξε, είχε απέναντί του ο Νίκος Συρίγος.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Τίνα Μεσσαροπούλου ενημέρωσε πως ο δημοσιογράφος αντιμετωπίζει ένα οικογενειακό ζήτημα, το οποίο τον κρατά προσωρινά μακριά από τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις. Όπως εξήγησε, τόσο από το κανάλι όσο και από τη Σίσσυ Χρηστίδου υπάρχει η ενημέρωση ότι πρόκειται να επιστρέψει σύντομα στην εκπομπή.

Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξέφρασε την ευχή να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό, ο Δημήτρης Παπανώτας παρενέβη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συμμερίζεται τη στάση των συνεργατών του. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι σε μια δύσκολη οικογενειακή στιγμή της δικής του ζωής, ο Νίκος Συρίγος δεν του είχε συμπεριφερθεί με τον τρόπο που θα περίμενε.

Ο διάλογος που ακολούθησε:

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Αυτό που υποστηρίζει το κανάλι έτσι επίσημα και η ίδια η Σίσσυ, γιατί είχαμε μια επικοινωνία μαζί της, είναι ότι υπάρχει ένα οικογενειακό θέμα και θα επιστρέψει σύντομα».

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Μακάρι και μακάρι να μην είναι και κάτι σοβαρό για τον Νίκο. Ας ελπίσουμε σύντομα να επιστρέψει».

Δημήτρης Παπανώτας: «Ελπίζετε εσείς; Εγώ να διαχωρίσω τη θέση μου».

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Εσύ μην ελπίζεις. Εντάξει τώρα, στα δύσκολα όλοι είμαστε άνθρωποι, Δημήτρη, και εσύ το έχεις αποδείξει αυτό».

Δημήτρης Παπανώτας: «Δεν το έχω δει στην πράξη. Ο ίδιος δεν ήταν».

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Μάλιστα. Εντάξει, Δημήτρη».

Δημήτρης Παπανώτας: «Στο δικό μου οικογενειακό θέμα ο ίδιος στάθηκε χάλια. Δηλαδή πιο χάλια δεν έχω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα τα πω κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή μου αυτά».

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Στο βιβλίο σου καλύτερα».