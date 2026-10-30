Η μόδα δεν αφορά μόνο την αισθητική και τις τάσεις της εποχής, αλλά μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο ευαισθητοποίησης για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η πρόληψη της υγείας.

Με αφορμή την εκδήλωση «Red Dress–Η Αλήθεια της Καρδιάς» που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, με στόχο την ενημέρωση για τα καρδιαγγειακά νοσήματα στις γυναίκες, ο καταξιωμένος σχεδιαστής μόδας Γιάννης Λάσκος μίλησε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη δύναμη της δημιουργίας, τη σημασία της πρόληψης, αλλά και την προσωπική του έμπνευση πίσω από το δικό του κόκκινο φόρεμα.

Για εκείνον η σύνδεση της μόδας με κοινωνικά θέματα και ζητήματα υγείας προκύπτει αβίαστα μέσα από την ίδια την τέχνη. «Ένας σχεδιαστής μόδας δεν μπορεί να μην διαθέτει ευαισθησίες. Μέσα από το χρώμα, το σχέδιο, τη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση, η μόδα έχει μεγάλη κοινωνική επιρροή» τόνισε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως η ενέργεια ενός ρούχου προέρχεται από τα βιώματα του σχεδιαστή κι αυτό είναι τελικά που αγγίζει το κοινό: «Ένα ρούχο ή ένα αξεσουάρ που δημιουργείται μέσα από αληθινά βιώματα αποκτά τεράστια δυναμική και αρέσει αμέσως στο κοινό γιατί έχει τη δύναμη της προσωπικότητάς του. Αν συνδυάσεις θέματα υγείας σε ένα κόνσεπτ μόδας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επηρεάσεις θετικά τις γυναίκες».

Η πρωτοβουλία της Αιμιλίας Παπαθανασοπούλου και της Αναστασίας Περάκη, εμπνευσμένη από την καμπάνια «Red Dress» της Νέας Υόρκης και το διεθνές κίνημα «Go Red for Women» ένωσε 18 Έλληνες σχεδιαστές, οι οποίοι δημιούργησαν από ένα μοναδικό κόκκινο φόρεμα. Τα έσοδα από την πώλησή τους διατέθηκαν για την υποστήριξη προγραμμάτων ενημέρωσης, πρόληψης και έρευνας για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. «Μέχρι πρότινος πίστευα κι εγώ ότι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως είναι ο καρκίνος, όμως η θλιβερή πρωτιά ανήκει στα καρδιακά νοσήματα» επεσήμανε ο Γιάννης Λάσκος.

Πίσω από το κόκκινο φόρεμα που παρουσίασε, κρύβεται μια συγκινητική προσωπική ιστορία. Το φόρεμα δημιουργήθηκε στη μνήμη της στενής του φίλης, Τίνας, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 45 της χρόνια. «Ήταν ο άνθρωπος που θα έπαιρνα τηλέφωνο καθημερινά, το πρόσωπο που με στήριζε ψυχολογικά σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Το συγκλονιστικό είναι ότι δεν είχε κάποιο χρόνιο πρόβλημα» σημείωσε.

Το κόκκινο ήταν το αγαπημένο της χρώμα και ο Έλληνας δημιουργός αποτύπωσε στο φόρεμα στοιχεία της προσωπικότητάς της. «Συνδύασα τη θηλυκότητα και τον δυναμισμό της με στοιχεία υψηλής ραπτικής. Βλέποντάς το η φίλη μου θα ήταν πολύ χαρούμενη και θα ήθελε πολύ να βρίσκεται μέσα σε αυτό» παραδέχτηκε. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη της πρόληψης.

«Τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνεται ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το κομμάτι της πρόληψης. Το στρες είναι το νούμερο ένα που επηρεάζει άμεσα την καρδιά, όπως και το κάπνισμα. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες πρέπει να κάνουν τις βασικές εξετάσεις. Εμείς μέσα από τη δουλειά μας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το «Go Red» για να ενημερώνει τον κόσμο περισσότερο» ανέφερε.

Όταν η μόδα γίνεται πηγή αισιοδοξίας

Παράλληλα, ο Γιάννης Λάσκος περιέγραψε πώς η τέχνη του μετατρέπεται σε μια συνεχή πηγή αισιοδοξίας. «Η δουλειά μου συνδέεται με κοινωνικές εκδηλώσεις. Σχεδιάζω είτε βραδινά είτε νυφικά φορέματα που είναι συνυφασμένα με τη χαρά και την αισιοδοξία. Με γεμίζει πάρα πολύ η σχέση που έχω με τις πελάτισσές μου ενώ η μεγαλύτερη επιτυχία για μένα είναι να βλέπω αυτό που οραματίστηκα υλοποιημένο πάνω σε μια ευτυχισμένη γυναίκα. Αυτό με γεμίζει. Είμαι 50 ετών, μετρώ 30 χρόνια στον χώρο, κι όμως κάθε εβδομάδα περιμένω το τηλέφωνό τους σαν μικρό παιδί, για να μου πουν πόσο εντυπωσίασαν με τις δημιουργίες μου στους χώρους που ήταν» συμπλήρωσε.

Αυτή την περίοδο, ο σχεδιαστής ετοιμάζει τη νέα του συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027.

«Στη νυφική συλλογή διατηρούμε τη μινιμαλιστική μας ταυτότητα, προσθέτοντας μποέμ στοιχεία που θα υπάρχουν και στο κομμάτι της υψηλής ραπτικής και στο prêt-à-porter. Θα υπάρχει σίγουρα δαντέλα μαζί με διαφάνειες, κρύσταλλα και άλλα υλικά τα οποία τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποιούσα. Είμαι σε μια φάση που θέλω λάμψη, θηλυκότητα και ρομαντισμό με στόχο να συνεχίζω να ομορφαίνω τις γυναίκες» διευκρίνισε.