Την έντονη ενόχλησή της δεν έκρυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, όταν οι τηλεοπτικές κάμερες της ζήτησαν να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στη δικαστική της αντιπαράθεση με την Έλενα Χριστοπούλου. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε επανειλημμένα ότι δεν πρόκειται να τοποθετηθεί δημόσια για την δικαστική υπόθεση, ζητώντας από τους δημοσιογράφους να σεβαστούν τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε στο «The Mall Athens», με αφορμή τα εγκαίνια του νέου καταστήματος της Victoria’s Secret. Ωστόσο, η συζήτηση στράφηκε γρήγορα στη νέα αγωγή με την οποία η πρώην συνεργάτιδά της διεκδικεί 150.000 ευρώ. Παρά την προσπάθειά της να αποφύγει το συγκεκριμένο θέμα, οι ερωτήσεις συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα η αντίδρασή της να γίνει ολοένα και πιο έντονη.

«Υπάρχει μια πολύ σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται όλοι ανεξαιρέτως να μιλάμε δημόσια γι αυτό από τον νόμο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση σε αυτό από μένα, όπως το ξέρετε τόσο καιρό. Πέρα από το σας ευχαριστώ. Κάτι άλλο; Έχετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το θέμα μόλις απαντήθηκε», τόνισε αρχικά.

«Κάτι ροζ να με ρωτήσετε. GNTM πολύ ροζ. Με το STAR είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Συνεργαζόμαστε καταπληκτικά στο GNTM και περνάμε όλοι υπέροχα. Τα δικαστικά θέματα, όσο φορές και να με ρωτήσετε, η μόνη απάντηση είναι: Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Κοίταξε, προς το παρόν βλέπουμε το GNTM. Το τι θα γίνει στην επόμενη σεζόν. Ας μη βιαζόμαστε. Προς το παρόν εμείς ετοιμάζουμε MasterChef. Ετοιμαστείτε να μαγειρέψουμε», πρόσθεσε στη συνέχεια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η επιμονή των δημοσιογράφων να επανέλθουν στο όνομα της Έλενας Χριστοπούλου προκάλεσε νέα αντίδραση από την παρουσιάστρια. «Λοιπόν, για να είμαι ξεκάθαρη, να το πω για άλλη μια φορά. Φαντάζομαι θα παίξετε μία και όχι τις πενήντα φορές. Με κανέναν άνθρωπο δεν έχω μιλήσει γι αυτό το θέμα πέρα από τους δικηγόρους μου. Είναι μια σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται να τη συζητάμε. Εγώ το τηρώ, όμως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι κάτι που μου επιτρέπεται να συζητήσω. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο να το πω πια».

«Οτιδήποτε πραγματικά μπορεί οποιοσδήποτε να λέει, να πιστεύει, να ακούει, να διαδίδει, δεν έχει καμία σχέση με το τι μπορεί να συμβαίνει στην πραγματικότητα. Παιδιά, βρίσκεται όλο σε εξέλιξη. Τα πάντα είναι στην εξέλιξη. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρή αυτή η δικαστική διαμάχη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν σέβεστε τη δικαιοσύνη, όχι εμένα, κάντε λίγο υπομονή. Εγώ που μου συμβαίνει έχω τεράστια υπομονή, όπως βλέπετε», πρόσθεσε.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν δημοσιογράφος επιχείρησε να παραλληλίσει τη διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου με την πρόσφατη αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Η παρουσιάστρια διέκοψε αμέσως τη συγκεκριμένη αναφορά, ζητώντας να μη γίνονται τέτοιου είδους συγκρίσεις. «Δεν θέλω. Δεν σας επιτρέπω. Είναι πολύ σοβαρό. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είναι πολύ σοβαρή δικαστική αυτή η διαδικασία που συμβαίνει. Είναι όλο σε εξέλιξη. Όχι, δεν θέλω να το πας πουθενά. Σε παρακαλώ πολύ, μη με συνχέετε με καμία άλλη συνθήκη, με κανέναν άλλο άνθρωπο, με τίποτα. Είμαι εδώ. Στέκομαι μπροστά σας. Δεν ακούτε τίποτα που να έρχεται από κανένα περιβάλλον δικό μου. Είμαι εδώ κυρία με την παγιέτα μου και σας μιλάω πάντα. Και από την αρχή σας λέω ότι δεν επιτρέπεται να το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ».

«Όχι, δεν θέλω να έχω τίποτα χαρούμενο. Δεν θέλω τίποτα χαρούμενο παιδιά. Θα παντρευτώ όταν θέλω και θα το μάθετε και αυτό. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Είμαι και εγώ άνθρωπος παιδιά. Είμαι και εγώ άνθρωπος», κατέληξε.