Ο Ίαν ΜακΚέλεν μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν συγκινητικό φόρο τιμής για τον επί δεκαετίες στενό του φίλο, Πάτρικ Στιούαρτ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 86 ετών.

«Πάνω από όλα, ο Πάτρικ καθοριζόταν από το γεγονός ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γιορκσάιρ, την περήφανη κομητεία της βόρειας Αγγλίας που αγαπούσε μέχρι το τέλος. Το άκουγες στη χροιά της φωνής του και στην άμεση ειλικρίνεια, με την οποία σου έλεγε τι σκεφτόταν και τι ένιωθε», σημείωσε ο Ίαν ΜακΚέλεν στην εκτενή ανάρτησή του στο Instagram.

«Οι άνθρωποι του Γιορκσάιρ, δεν ανέχονται τις μισές αλήθειες, ούτε αποφεύγουν τα δύσκολα ζητήματα. Μιλούσε με ειλικρίνεια, γι’ αυτό και ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσες να βασιστείς, να θαυμάσεις και, στην περίπτωσή μου, να αγαπήσεις», πρόσθεσε ο Βρετανός ηθοποιός, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρώτη τους γνωριμία πριν από μισό αιώνα στη Royal Shakespeare Company. «Η πρώτη μου έντονη ανάμνηση ήταν λίγα χρόνια αργότερα, όταν τον συνάντησα στο δρόμο στο κέντρο του Λονδίνου και μου μίλησε για μια πρόταση που είχε δεχτεί, να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο “Star Trek”. “Μα, Πάτρικ, σκέψου την καριέρα σου στο βρετανικό θέατρο. Θέλεις πραγματικά να ρισκάρεις, να χαθείς για χρόνια στο Χόλιγουντ”, τον είχα ρωτήσει τότε. Τελικά, πήρε το ρίσκο και ευτυχώς για όλους μας. Όχι μόνο για τους αφοσιωμένους “Trekkies”, αλλά και για το κοινό του θεάτρου και του σινεμά που θαύμαζε τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούσε τη διεθνή φήμη του για να πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά κινηματογραφικών επιτυχιών (φυσικά το “X-Men”) και σε σπουδαία κλασικά έργα των Σαίξπηρ, Ίψεν, Άρθουρ Μίλερ, Πίτερ Σάφερ, Χάρολντ Πίντερ και Σάμιουελ Μπέκετ, στο Στράτφορντ, στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου και στο Μπρόντγουεϊ», συνέχισε.

«Η Αμερική έγινε η δεύτερη πατρίδα του. Εκεί γνώρισε την αγαπημένη του Σάνι, η οποία στάθηκε στο πλευρό του στα εύκολα και στα δύσκολα. Όμως, ποτέ δεν εγκατέλειψε τις ρίζες του: και το επίτευγμα για το οποίο ήταν περισσότερο περήφανος ο πιο καταξιωμένος και αγαπητός ηθοποιός της γενιάς του και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ήταν ο διορισμός του ως πρύτανης στο Πανεπιστήμιο του Χάντερσφιλντ στο Γιορκσάιρ. Η τελευταία του ερμηνεία στο “Avengers: Doomsday” δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας», κατέληξε ο ΜακΚέλεν.

Όπως αναφέρει το Variety, η φιλία των δύο σπουδαίων ηθοποιών υπήρξε μία από τις πιο αγαπητές και πολυσυζητημένες στη βιομηχανία του θεάματος. Σε συνέντευξή του το 2020 στο περιοδικό Wired, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Πάτρικ Στιούαρτ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Είχαμε γειτονικά τροχόσπιτα στα γυρίσματα. Σε τέτοιου είδους ταινίες περνάς περισσότερο χρόνο στο τροχόσπιτο, παρά μπροστά από την κάμερα. Έτσι, ο Ίαν κι εγώ κάναμε παρέα πίνοντας τσάι και ίσως, το απόγευμα, κάτι λίγο πιο δυνατό. Γνωριστήκαμε καλύτερα και το υπέροχο ήταν ότι ανακαλύψαμε πως είχαμε πάρα πολλά κοινά».