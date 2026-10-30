Μπορεί οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις να τον οδηγούν συχνά εκτός Ελλάδας, ωστόσο για τον Κωνσταντίνο Αργυρό η οικογένειά του παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για το πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά του μετά τη δημιουργία της δικής του οικογένειας, αλλά και για τις στιγμές που χάνει από τη ζωή των παιδιών του εξαιτίας των ταξιδιών του.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», που προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στο «Happy Day», ο Κωνσταντίνος Αργυρός αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, και στα δύο παιδιά τους, εξηγώντας πόσο δύσκολο είναι να συνδυάζει τις απαιτήσεις της καριέρας του με τον ρόλο του πατέρα.

«Είναι πολύ δύσκολο γιατί και εμένα πολλές φορές μου κοστίζει, όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό και με παίρνει τηλέφωνο η Αλεξάνδρα, έρχεται μερικές φορές μαζί η οικογένεια μαζί, αλλά επειδή είναι πολύ μωρά τα παιδιά δεν είναι εύκολο να ακολουθούν σε μακρινούς προορισμούς. Οι στιγμές φεύγουν και όλο αυτό το πράγμα είναι λίγο δύσκολο».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι όταν επιστρέφει στο σπίτι προσπαθεί να αφήνει στην άκρη οτιδήποτε μπορεί να του αποσπάσει την προσοχή, ώστε να αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στα αγαπημένα του πρόσωπα. «Παρόλα αυτά όταν είμαι σπίτι, προσπαθώ να πετάω τα κινητά και να είμαι δίπλα τους και να είμαι παρών όσο μπορώ περισσότερο».