Για την προσωπική της ζωή, τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη και τα σχέδιά τους να παντρευτούν μίλησε η Φαίη Σκορδά στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συγκατοίκησή τους, στον γάμο που σχεδιάζουν, αλλά και στη σχέση που έχει αναπτύξει ο σύντροφός της με τους δύο γιους της, Γιάννη και Δημήτρη.

Μιλώντας για τη στάση του Αλέξανδρου Αθανασιάδη απέναντι στη δημοσιότητα, εξήγησε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν επιθυμεί την έκθεση, κάτι που η ίδια σέβεται και εκτιμά ιδιαίτερα.

«Στον σύντροφό μου δεν αρέσει καθόλου η δημοσιότητα. Δεν τη θέλει καθόλου! Δεν του αρέσει και εγώ το εκτιμώ. Στην αρχή είχε κάποιες σκέψεις για το πώς θα μπορούσε όλο αυτό να γίνει από την στιγμή που δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Είναι αρχιτέκτονας που εκτιμώ πολύ. Δεν έχει παρακολουθήσει εκπομπές. Δεν ήξερε και πολλά πράγματα στην αρχή, γιατί έχει ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, οπότε δεν με έχει παρακολουθήσει. Φαντάζομαι γνώριζε την ύπαρξή μου, δεν ήταν ποτέ τηλεθεατής. Τη γνώμη του θα μου την πει, αλλά συνήθως με χιούμορ. Τα λέει χαριτωμένα», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια στάθηκε και στην πρώτη δημόσια εμφάνισή τους, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση του «Make-A-Wish». Όπως εξήγησε, η παρουσία του συντρόφου της εκείνη τη βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, παρότι εκείνος δεν αισθανόταν άνετα μπροστά στις κάμερες.

«Αυτή η σχέση υπάρχει πέντε χρόνια τώρα, αλλά ποτέ δεν βγήκε κάτι. Εάν δεν προκαλείς, θα έρθει η ισορροπία. Το Make a Wish είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα και εκείνη τη συγκεκριμένη βραδιά που εμφανιστήκαμε για πρώτη φορά μαζί, ήθελα να είναι εκεί δίπλα μου για να το ζήσει και αυτός και για να δει το έργο του “Make a Wish”. Οπότε εκείνη τη στιγμή όταν πήγαμε του είπα “εδώ να ξέρεις θα έχει κάμερες”. Και πάλι βέβαια όταν μπήκε μέσα δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Προσπαθώ κι εγώ να τον σεβαστώ και να μην τον φέρνω σε δύσκολη θέση», συμπλήρωσε.

Τι την έκανε να ερωτευτεί τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη και πότε θα γίνει ο γάμος τους

Σε ένα πιο προσωπικό σημείο της συνέντευξης, ο Νίκος Χατζηνικολάου τη ρώτησε τι ήταν αυτό που την έκανε να ερωτευτεί τον σύντροφό της. Η Φαίη Σκορδά μίλησε για τα στοιχεία του χαρακτήρα του που την κέρδισαν, αλλά και για όσα τους ενώνουν στην καθημερινότητά τους. «Ερωτεύτηκα την παιδικότητά του, ενώ παράλληλα μου άρεσε και η σοβαρότητα που είχε. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει γνώσεις, είναι καλλιεργημένος. Μαθαίνω από αυτόν πολλά και μου αρέσει αυτό. Παράλληλα όμως, είμαστε και οι δύο δεκαπεντάχρονα».

Πότε θα γίνει ο γάμος

Η συζήτηση έφτασε και στον επικείμενο γάμο τους, με την παρουσιάστρια να επιβεβαιώνει ότι παραμένει στα σχέδιά τους. Μάλιστα, αποκάλυψε πως είχαν αρχικά προγραμματίσει να παντρευτούν στα τέλη Αυγούστου, ωστόσο ορισμένες προσωπικές υποχρεώσεις δεν της επέτρεψαν να ασχοληθεί με την οργάνωσή του. Πλέον, το ζευγάρι σχεδιάζει μια ιδιαίτερα διακριτική τελετή, με τον γάμο να μετατίθεται για την άνοιξη.

«Θα γίνει ο γάμος. Απλά έτυχαν πράγματα στη ζωή μου που δεν μπόρεσα να το οργανώσω. Μένουμε μαζί εδώ και 1,5 χρόνο. Από τη στιγμή λοιπόν που μένουμε μαζί, είχαμε πει ότι θα παντρευτούμε για πολλούς λόγους. Ευτυχώς είχε γνωρίσει και τον μπαμπά στην αρχή της σχέσης. Θα γίνει κάτι πολύ κλειστό μόνο για μας και μετά θα κάνουμε με φίλους κάτι να το γιορτάσουμε. Αυτά θέλουν χρόνο για να τα οργανώσεις. Εγώ ήθελα με το που τελείωσε η εκπομπή το καλοκαίρι, να ασχοληθώ με αυτό και υπολόγιζα να γίνει τέλος Αυγούστου. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. Τελικά δεν έγινε οπότε θα γίνει το επόμενο διάστημα, μέχρι το καλοκαίρι πρέπει να γίνει. Δεν πάει άλλο. Θέλω το χαρώ, δεν θέλω να είναι σαν υποχρέωση. Θέλω να απολαύσω τη διαδικασία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η σχέση του συντρόφου της με τους δύο γιους της

Ξεχωριστή θέση στη συνέντευξη είχε η οικογένειά της. Η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα των παιδιών της, περιγράφοντας τη σχέση τους ως ιδιαίτερα όμορφη και φιλική.

Με χιούμορ, μάλιστα, παραδέχτηκε ότι ο μεγαλύτερος γιος της, Γιάννης, είναι εκείνος που συχνά δείχνει τη μεγαλύτερη ωριμότητα μέσα στο σπίτι. «Έχουν πολύ όμορφη σχέση, φιλική σχέση. Όλοι έχουμε την ίδια ηλικία σε αυτό το σπίτι, ο πιο ώριμος ανάμεσα στους τέσσερίς μας είναι ο γιος μου ο Γιάννης. Προτεραιότητα μου είναι να είναι τα παιδιά καλά, να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να είναι ευτυχισμένα. Ο άνθρωπός μου θέλω να είναι υγιής, να είναι γερός, να είναι χαρούμενος. Καταλαβαίνω ότι η εργασία του είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για εκείνον και θέλω πραγματικά να πετύχει όλα τα όνειρά του. Για μένα σαν Φαίη, θα ήθελα περισσότερο να απολαμβάνω. Να μην τα βλέπω όλα σαν μια υποχρέωση».