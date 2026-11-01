Η Σοφία Βεργκάρα και ο Νταν Ρέινολντς, ο τραγουδιστής των Imagine Dragons, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά την κοινή τους έξοδο στο Μπέβερλι Χιλς, με φωτογραφίες από το δείπνο τους να πυροδοτούν σενάρια για μια πιθανή νέα σχέση.

Η 54χρονη ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά «Modern Family», και ο 39χρονος μουσικός φωτογραφήθηκαν να κρατιούνται χέρι χέρι κατά τη διάρκεια δείπνου στο ιταλικό εστιατόριο Cipriani, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Στις εικόνες που δημοσίευσε το TMZ, οι δυο τους φαίνονται να συνομιλούν χαμογελαστοί, ενώ σε κάποια στιγμή ο τραγουδιστής απλώνει το χέρι του προς την ηθοποιό.

Στην παρέα τους βρίσκονταν, επίσης, η επιχειρηματίας Anastasia Soare, φίλη της Βεργκάρα, καθώς και ένας ακόμη άνδρας. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι δύο σταρ αποχώρησαν από το εστιατόριο από την πίσω έξοδο περίπου στις 00:30.

Η πρόσφατη προσωπική ζωή των δύο σταρ

Οι φωτογραφίες απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Νταν Ρέινολντς φέρεται να είναι πρόσφατα ελεύθερος, μετά τον χωρισμό του από την ηθοποιό Minka Kelly, με την οποία διατηρούσε σχέση για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Από την πλευρά της, η Σοφία Βεργκάρα έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή μετά τον χωρισμό της από τον ηθοποιό Joe Manganiello το 2023. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2024, έπειτα από περίπου επτά χρόνια γάμου.

Παρά τις εικασίες που προκάλεσαν οι κοινές φωτογραφίες, δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι η ηθοποιός και ο τραγουδιστής είναι ζευγάρι. Μάλιστα, πηγή που μίλησε στο περιοδικό People περιέγραψε τη συνάντηση ως ένα φιλικό δείπνο με παρέα.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από φιλική σχέση μεταξύ τους.