Σε μια προσωπική τοποθέτηση προς τους θαυμαστές της προχώρησε η Άννα Βίσση, έναν σχεδόν μήνα μετά τη ζωντανή της εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις που αφορούν τη σχέση της με το κοινό αλλά και το κλίμα των τελευταίων εβδομάδων.

Η παρέμβαση εκδηλώθηκε με αφορμή δημοσίευση της επίσημης κοινότητας των Fannatics στο Instagram, όπου αναρτήθηκε φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη μουσική βραδιά στο στάδιο, απεικονίζοντας την ερμηνεύτρια σε μια συμβολική συνύπαρξη με την εικόνα του νεότερου εαυτού της.

Η ερώτηση των θαυμαστών και η απάντηση για τη φωνή

Συνοδεύοντας τη φωτογραφία με το ερώτημα «Ήσουν κι εσύ στο ΟΑΚΑ;», η σελίδα δέχθηκε το σχόλιο της τραγουδίστριας, με την Άννα Βίσση να διαμορφώνει την τοποθέτησή της ως εξής:

«Κι εγώ ήμουν εκεί και θα ’μαι πάντα εκεί όσο θα με νιώθετε και θα σας νιώθω, όσο θα με πιστεύετε και θα σας πιστεύω, όσο θα με αγαπάτε και θα σας αγαπάω και… όσο θα ’χω φωνή που θα θέλει να τραγουδάει!».