Το θησαυροφυλάκιο του ιταλικού οίκου Bvlgari στη Ρώμη άνοιξε ειδικά για την Κιμ Καρντάσιαν, με την Αμερικανίδα σταρ να δοκιμάζει το εμβληματικό σμαραγδένιο κολιέ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, το οποίο της παρουσιάστηκε ως έκπληξη γενεθλίων από τον στιλίστα της, Λο Ρόουτς.

Η 46χρονη επιχειρηματίας δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, καταγράφοντας τις στιγμές που τα μέλη του οίκου τής παρουσιάζουν το σπάνιο κειμήλιο. Αντιδρώντας στην κίνηση αυτή, η Κιμ Καρντάσιαν ανέφερε:

«Ουάου. Ο Λο Ρόουτς πρέπει πραγματικά να έβαλε τα μεγάλα μέσα για να το πετύχει αυτό».

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης με τον στιλίστα της, η ίδια δήλωσε πως πρόκειται για το καλύτερο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσε να φανταστεί. Στο ίδιο στιγμιότυπο, η μητέρα της, Κρις Τζένερ, σχολίασε χαριτολογώντας:

«Πώς αισθάνεσαι, Λιζ;».

Η μυθική αξία του κοσμήματος και οι αποκαλύψεις για την Τέιλορ

Το πολυτελές αξεσουάρ, που είχε προσφέρει ο Ρίτσαρντ Μπάρτον στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ την περίοδο της σχέσης τους, φέρει 16 σμαράγδια τοποθετημένα σε πλατίνα με διαμάντια, καθώς και αποσπώμενο μενταγιόν με κεντρικό σμαράγδι 23,46 καρατίων. Η χρηματιστηριακή εκτίμηση του κομματιού αγγίζει τα 6,5 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πως είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την ηθοποιό για το συγκεκριμένο κολιέ πριν από τον θάνατό της τον Μάρτιο του 2011, ενώ είχε βρεθεί και στην κατοικία της αμέσως μετά την απώλειά της:

«Είχα επισκεφθεί το σπίτι της λίγο μετά τον θάνατό της, όταν μου δόθηκε η δυνατότητα να δω τη συλλογή κοσμημάτων της πριν απομακρυνθούν τα προσωπικά της αντικείμενα».

Όπως περιέγραψε, είδε τα κοσμήματα μέσα στο χρηματοκιβώτιο, τα έπιπλα του χώρου, αλλά και τη χαρακτηριστική μοβ ντουλάπα όπου η Ελίζαμπεθ Τέιλορ φύλασσε τα προσωπικά της είδη.