Στην τακτική που ακολουθούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της από τις πιεστικές ερωτήσεις αναφέρθηκε η Δήμητρα Ματσούκα, αποκαλύπτοντας πως επιστράτευε την προσποίηση της αδύναμης μνήμης όταν δεν επιθυμούσε να τοποθετηθεί δημόσια.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» του ΣΚΑΪ το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026, η Δήμητρα Ματσούκα συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, περιγράφοντας τους ελιγμούς της στις τηλεοπτικές κάμερες:

«Έτσι είναι γιατί πάντα λες πω πω τώρα αυτό… Αλλά να μου όλα ξεχνιούνται σε αυτή τη ζωή τη μάταιη. Είναι αλήθεια ότι στη συνέντευξη επινοώ απαντήσεις. Επίσης αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι και πολύ. Αλήθεια είναι και αυτό αλλά και για πράγματα τα οποία θυμάμαι, συχνά στο παρελθόν τουλάχιστον γιατί τώρα είναι λίγο πολύ και γνωστά αυτά που κάνω, που είμαι, που βρίσκομαι όπως και η προσωπική μου ζωή, έλεγα ότι δεν θυμόμουν».

Η αντιμετώπιση των Μέσων και η υπερβολή των ειδήσεων

Παράλληλα, η ηθοποιός τοποθετήθηκε για τον τρόπο που λειτουργούν τα ψυχαγωγικά ρεπορτάζ, τονίζοντας πως η έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας συνοδεύεται συχνά από υπερβολές.

Αναφερόμενη στις εκπομπές και τα ψηφιακά μέσα, η Δήμητρα Ματσούκα σημείωσε:

«Είμαστε όλοι “θύματα” μιας συγκεκριμένης στάσης που έχουν όλα τα μέσα, τουλάχιστον αυτά τα πιο εμπορικά.. sites, εκπομπές και τα λοιπά που θα πάρουν κάτι και θα το μεγαλώσουν. Θα πουν δηλαδή ότι μπορούν για να γίνει θέμα. Εμένα όλο αυτό με νοιάζει και δεν με νοιάζει. Δεν μου ‘ναι δηλαδή ευχάριστο όταν το μαθαίνω, δεν επιδιώκω να το μάθω».

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του τηλεοπτικού κοινού και τις κριτικές που έχει λάβει στην πορεία της, πρόσθεσε:

«Παίρνω αγάπη από τον κόσμο και η αλήθεια είναι ότι οι κριτικές, σχεδόν πάντα, είναι καλές. Ένιωσα ίσως την ανάγκη να με υπερασπιστούν τα Μέσα σε κάτι παραβατικά που κάνω».

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως δεν κρατά προσωπική εμπάθεια με την πίεση των τηλεοπτικών συνεργείων, αναφέροντας:

«Ανήκω σε αυτούς που έχουν κυνηγηθεί πολύ από το κομμάτι των εκπομπών αλλά εντάξει… Δεν το παίρνω προσωπικά. Νομίζω ότι ξεχνιούνται όλα. Εδώ ξεχνιούνται πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για το κοινό καλό και το κοινό κακό».