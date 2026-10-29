Η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει το Sing for Greece 2027, τη διαδικασία μέσα από την οποία θα επιλεγεί το τραγούδι και ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Eurovision 2027. Οι δύο ημιτελικοί έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, ενώ ο Μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου. Έως 20 φιναλίστ θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό, με στόχο την εκπροσώπηση της χώρας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το οποίο επιλέχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των τριών ζωντανών τηλεοπτικών παραγωγών. Οι εγκαταστάσεις, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και η χωρητικότητα του χώρου κρίθηκαν κατάλληλα για τη διεξαγωγή των σόου.

Eurovision 2027: Πότε λήγει η προθεσμία για τα τραγούδια

Την ίδια ώρα, μετρά αντίστροφα ο χρόνος για όσους θέλουν να καταθέσουν πρόταση στο Sing for Greece 2027. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών ολοκληρώνεται την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την προκήρυξη, τους όρους συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής μέσω της ειδικής σελίδας της ΕΡΤ: https://www.ert.gr/singforgreece2027

Η ελληνική συμμετοχή θα προκύψει από τη διαδικασία επιλογής του Sing for Greece, με επόμενο σταθμό τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς.