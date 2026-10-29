Με τούρτα στα χέρια και χαμόγελο στον φακό, ο Βασίλης Μπισμπίκης γιόρτασε τα 49α γενέθλιά του στα γυρίσματα της σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα» του MEGA, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Την ξεχωριστή ημέρα του ηθοποιού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η συμπρωταγωνίστριά του, Μαριάννα Κιμούλη, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από τα γυρίσματα. Στο στιγμιότυπο, ο Βασίλης Μπισμπίκης κρατά την τούρτα των γενεθλίων του και χαμογελά.

Η Μαριάννα Κιμούλη συνόδευσε τη φωτογραφία με τη σύντομη ευχή «Birthday boy». Ο ηθοποιός αναδημοσίευσε στη συνέχεια το στιγμιότυπο στο δικό του προφίλ στο Instagram.

Τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη στο πλατό

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έκλεισε τα 49 του χρόνια την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, έχοντας ως φόντο τα γυρίσματα της νέας τηλεοπτικής δουλειάς του. Στη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» του MEGA συμπρωταγωνιστεί με τη Μαριάννα Κιμούλη, η οποία επέλεξε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από το Instagram.