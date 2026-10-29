Ιδιαίτερη συμβολική σημασία έχει η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου για την Ελένη Μενεγάκη, η οποία συμπληρώνει 57 χρόνια ζωής και επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους φωτογραφικά στιγμιότυπα με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η παρουσιάστρια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από εικόνες σε διάφορα τοπία, συμπεριλαμβάνοντας λήψη στην οποία εικονίζεται με τις δύο μεγαλύτερες κόρες της, τον γιο της και τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, αλλά και στιγμιότυπο όπου ο Μάκης Παντζόπουλος κάνει ποδήλατο στη φύση μαζί με τη μικρότερη κόρη τους, Μαρίνα.

Στη λεζάντα που συνόδευε το υλικό, η Ελένη Μενεγάκη υπογράμμισε:

«Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους τη μοιράζομαι. Η οικογένεια μου. Χρόνια μου πολλά».

Η δημόσια ευχή του Άγγελου Λάτσιου και η φωτογραφία του 2005

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος, θέλησε να της απευθύνει τις ευχές του δημοσιοποιώντας ένα Instagram story με μια αναδρομική φωτογραφία από την παιδική του ηλικία.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, το οποίο χρονολογείται από το 2005 και τον δείχνει να τη φιλάει, ο ίδιος σημείωσε:

«Χρόνια πολλά μητέρα 29.10».