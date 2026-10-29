Την αντίδρασή του για τη δημόσια συγγνώμη που ζήτησε η Ζήνα Κουτσελίνη από τη Μαρία Αντωνά εξέφρασε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό». Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 στάθηκε στο γεγονός ότι η Ζήνα Κουτσελίνη αρχικά υπερασπίστηκε τις δηλώσεις της, ενώ λίγες ώρες αργότερα ζήτησε συγγνώμη, αφήνοντας αιχμές για την αλλαγή της στάσης της. Παράλληλα, υποστήριξε ότι αν την ίδια ατάκα είχε κάνει άντρας παρουσιαστής, οι συνέπειες ενδεχομένως να ήταν πολύ σοβαρότερες, φτάνοντας ακόμη και στη διακοπή της εκπομπής του.

«Το κλίμα ήταν βαρύ στις 12.50 και δεν ήταν βαρύ στις 10 που ξεκίναγε η εκπομπή; Δηλαδή όταν ξεκίνησε η εκπομπή και λέει “εγώ θα λέω τη γνώμη μου και σε όποιον αρέσω, όπως τη λέει ο Γιώργος Λιάγκας”, δεν ήταν βαρύ το κλίμα και μετά από τρεις ώρες, το κλίμα βάρυνε και λέει “εγώ ήδη έχω ζητήσει συγγνώμη”», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Πάντως είπε και κάτι παιδιά έξυπνο ο Μπογδάνος, ότι αν αυτό το πράγμα το έλεγε άντρας στην ελληνική τηλεόραση, πιθανόν να μην είχε εκπομπή την επόμενη μέρα. Αν το έλεγε άντρας αυτό, μπορεί η κριτική και η ποινή που θα έτρωγε να ήταν ακόμα και η διακοπή της εκπομπής του. Το ότι έπεσε στα μαλακά η κυρία Κουτσελίνη έχει να κάνει με το ότι είναι γυναίκα. Αν το έλεγε άντρας, μπορεί η έκβαση να ήταν τελείως διαφορετική», πρόσθεσε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.