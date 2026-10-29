Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Πίτερ Μέντακ, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης που άφησε το στίγμα του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση με ταινίες όπως το «The Changeling», το «The Ruling Class» και το «Romeo Is Bleeding», αλλά και με τη σκηνοθεσία επεισοδίων δημοφιλών σειρών, ανάμεσά τους το «Breaking Bad».

Ο ουγγρικής καταγωγής δημιουργός πέθανε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, χωρίς να γίνουν γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Στη διάρκεια μιας καριέρας που εκτεινόταν σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, ο Μέντακ συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων οι Πίτερ Ο’ Τουλ, Γκάρι Όλντμαν, Τζορτζ Σ. Σκοτ και Πίτερ Σέλερς.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας του ήταν η σκηνοθεσία της ταινίας «The Ruling Class» το 1972, με πρωταγωνιστή τον Πίτερ Ο’ Τουλ, ο οποίος απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Το 1980 υπέγραψε το «The Changeling», μια από τις πιο αναγνωρισμένες ταινίες τρόμου της εποχής, με τον Τζορτζ Σ. Σκοτ στον ρόλο ενός συνθέτη που, μετά από μια προσωπική τραγωδία, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα υπερφυσικό μυστήριο στο νέο του σπίτι.

Η ταινία απέκτησε φανατικό κοινό και επηρέασε σημαντικούς δημιουργούς. Ανάμεσά τους ήταν ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο τον Πίτερ Μέντακ, την είχε προβάλει επανειλημμένα στους συνεργάτες του κατά την προετοιμασία του «Poltergeist», προκειμένου να τους δείξει την ατμόσφαιρα που ήθελε να δημιουργήσει. «Είπε ότι έτσι ακριβώς θα έπρεπε να είναι. Ήταν ένα μεγάλο κομπλιμέντο από εκείνον», είχε αναφέρει ο σκηνοθέτης σε συνέντευξή του το 2018, αποκαλύπτοντας ότι τόσο ο Σπίλμπεργκ όσο και ο Μάρτιν Σκορσέζε διέθεταν προσωπικό αντίτυπο της ταινίας σε φιλμ 35 χιλιοστών.

Στις σημαντικές κινηματογραφικές δουλειές του περιλαμβάνονται επίσης το γκανγκστερικό δράμα «The Krays» (1990), με τους αδελφούς Γκάρι και Μάρτιν Κεμπ του συγκροτήματος Spandau Ballet, το «Let Him Have It» (1991) και το αστυνομικό θρίλερ «Romeo Is Bleeding» (1993), με πρωταγωνιστή τον Γκάρι Όλντμαν.

Peter Medak, Director of ‘The Ruling Class’ and ‘The Changeling,’ Dies at 88 https://t.co/1DfjlBVeiz — The Hollywood Reporter (@THR) October 29, 2026

Από τη φυγή από την Ουγγαρία στο Χόλιγουντ και τη δύσκολη συνεργασία με τον Πίτερ Σέλερς

Ο Πίτερ Μέντακ γεννήθηκε το 1937 στη Βουδαπέστη και εγκατέλειψε την πατρίδα του κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Εξέγερσης του 1956, αναζητώντας μια νέα ζωή στην Αγγλία. Τα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο έγιναν πίσω από τις κάμερες, καθώς εργάστηκε ως μοντέρ, οπερατέρ και βοηθός σκηνοθέτη. Το 1963 υπέγραψε επταετές συμβόλαιο με τη Universal Studios, ενώ το 1968 πραγματοποίησε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με την ταινία «Negatives», στην οποία συμμετείχε η Γκλέντα Τζάκσον.

Ακολούθησαν σημαντικές συνεργασίες, αλλά και μια εμπειρία που ο ίδιος περιέγραφε ως τον μεγαλύτερο επαγγελματικό του εφιάλτη. Επρόκειτο για την ταινία «Ghost in the Noonday Sun» (1974), με πρωταγωνιστή τον Πίτερ Σέλερς. Τα γυρίσματα σημαδεύτηκαν από σοβαρά προβλήματα, συγκρούσεις και απρόβλεπτες συμπεριφορές του διάσημου κωμικού. Ο Πίτερ Μέντακ είχε αποκαλύψει ότι ο Πίτερ Σέλερς προκαλούσε συνεχώς εντάσεις στην παραγωγή, ενώ κάποια στιγμή προσποιήθηκε ακόμη και καρδιακή προσβολή για να εξασφαλίσει χρόνο μακριά από τα γυρίσματα. «Ήταν πιθανότατα ο μεγαλύτερος εφιάλτης της ζωής μου», είχε εξομολογηθεί ο σκηνοθέτης το 2007.

Η ταινία δεν κυκλοφόρησε ποτέ κανονικά στις κινηματογραφικές αίθουσες από την Columbia Pictures και η αποτυχία της επηρέασε την επαγγελματική πορεία του. Χρόνια αργότερα, το 2018, ο Μέντακ επέστρεψε σε αυτή την τραυματική εμπειρία μέσα από το ντοκιμαντέρ «The Ghost of Peter Sellers».

Πέρα από τον κινηματογράφο, ο σκηνοθέτης είχε σημαντική παρουσία και στην αμερικανική τηλεόραση, υπογράφοντας επεισόδια σειρών όπως τα «Homicide: Life on the Street», «The Wire», «House» και «Breaking Bad». Η αγάπη του για τη μουσική τον οδήγησε επίσης στη σκηνοθεσία μουσικών βίντεο για καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως ο Πίτερ Γκάμπριελ και οι Pink Floyd.

Ο Πίτερ Μέντακ αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά, τον Κρίστοφερ, τον Τζόσουα, την Κάρεν και την Κορνήλια, καθώς και πέντε εγγόνια.

Σε μια από τις συνεντεύξεις του είχε περιγράψει με χαρακτηριστικό τρόπο την αφοσίωσή του στην τέχνη του κινηματογράφου: «Αν η σκηνοθεσία είναι στο αίμα σου, δεν σταματάς ποτέ. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνος με το μυαλό σου, αν ονειρεύεσαι ή φαντάζεσαι πράγματα. Πάντα γυρίζεις μια ταινία».