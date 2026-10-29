Μια παλαιότερη εξομολόγηση της Έλεν Μίρεν για τη σχέση της με τα ναρκωτικά φέρνει ξανά στο προσκήνιο η Daily Mail. Η 81χρονη ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τη χρήση κοκαΐνης στα νεανικά της χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι αποφάσισε να τη σταματήσει οριστικά όταν έμαθε για τη σύνδεση ενός διαβόητου ναζί εγκληματία πολέμου με το εμπόριο ναρκωτικών.

Η 81χρονη σήμερα βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή της στο περιοδικό GQ το 2008 ότι χρησιμοποιούσε περιστασιακά κοκαΐνη σε πάρτι, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980. «Λάτρευα την κοκαΐνη. Δεν έκανα ποτέ μεγάλη χρήση, μόνο λίγο σε πάρτι», είχε εξομολογηθεί, μιλώντας χωρίς περιστροφές για εκείνη την περίοδο της ζωής της. Ωστόσο, η στάση της άλλαξε όταν πληροφορήθηκε ότι ο Κλάους Μπάρμπι, ο διαβόητος ναζί εγκληματίας πολέμου που είχε γίνει γνωστός ως «Χασάπης της Λυών», φερόταν να χρηματοδοτεί τη ζωή του στη Νότια Αμερική μέσω της διακίνησης κοκαΐνης.

Η αποκάλυψη αυτή την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η χρήση ναρκωτικών, ακόμη και σε κοινωνικές περιστάσεις, μπορούσε να συνδέεται με εγκληματικές δραστηριότητες. «Όταν παίρνεις ναρκωτικά σε ένα πάρτι, δεν σκέφτεσαι από πού έχουν προέλθει», είχε επισημάνει. «Δεν θα άγγιζα ποτέ ξανά αυτό το ναρκωτικό. Πρέπει να γνωρίζεις τη διαδρομή που έχει διανύσει για να φτάσει στα χέρια σου», ήταν το μήνυμα που θέλησε να περάσει, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Dame Helen Mirren, 81, reveals she has taken cocaine in the past and vows ‘I would not touch that drug ever again’ https://t.co/WRMuK3EBvF — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 29, 2026

Η εμπειρία με το LSD και η διαφορετική φιλοσοφία της για τη ζωή

Η κοκαΐνη δεν ήταν η μοναδική ουσία με την οποία είχε πειραματιστεί η Έλεν Μίρεν στα νεανικά της χρόνια. Η ηθοποιός έχει αποκαλύψει ότι δοκίμασε και LSD όταν ήταν περίπου 20 ετών, μια εμπειρία που περιγράφει ως ιδιαίτερα έντονη και την οποία δεν θέλησε να επαναλάβει.

Μάλιστα, στην αυτοβιογραφία της «In the Frame» περιλαμβάνεται φωτογραφία από εκείνη την περίοδο, στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένη στο έδαφος ενός δάσους, έχοντας καταναλώσει την παραισθησιογόνο ουσία. «Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που πήρα LSD», έχει αναφέρει. «Πέρασα υπέροχα, ήταν μια μαγική εμπειρία, αλλά όταν τελείωσε σκέφτηκα ότι δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Ήταν πολύ ισχυρό και κατάλαβα αμέσως ότι δεν πρέπει να παίζεις με τέτοια πράγματα», εξήγησε.

Η Έλεν Μίρεν παραδέχτηκε ακόμη ότι, όπως πολλοί άνθρωποι της γενιάς της, είχε δοκιμάσει μαριχουάνα και άλλες ουσίες. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η αφοσίωσή της στην υποκριτική ήταν πάντοτε ισχυρότερη. «Ήμουν πάντα υπερβολικά αφοσιωμένη στο επάγγελμά μου. Αυτό ήταν το απόλυτο ναρκωτικό μου», δήλωσε.