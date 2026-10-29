Ο ηθοποιός Ρέιφ Φάινς, ο οποίος συμμετέχει στο σύμπαν των «Αγώνων Πείνας» δήλωσε ότι ανησυχεί για την εξάπλωση της παραπληροφόρησης.

Ο Άγγλος ηθοποιός υποδύεται τον αυταρχικό ηγέτη, πρόεδρο Κοριολανό Σνόου στην ταινία «The Hunger Games: Sunrise on The Reaping», την πρόσφατη προσθήκη στο δυστοπικό κινηματογραφικό franchise.

Η ταινία εστιάζει στον νεαρό Χέιμιτς Άμπερναθι (τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζόζεφ Ζάντα), ο οποίος επιλέγεται να αγωνιστεί στους 50ους Αγώνες Πείνας. Σε αυτή τη διοργάνωση, ο αριθμός των συμμετεχόντων διπλασιάζεται: δύο αγόρια και δύο κορίτσια καλούνται να παλέψουν μέχρι θανάτου, στο πλαίσιο ενός βίαιου τηλεοπτικού θεάματος.

Η ταινία εξετάζει την προπαγάνδα για τη διατήρηση της εξουσίας του καθεστώτος. Το οπτικό υλικό που αφορά την περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια των Αγώνων υφίσταται επεξεργασία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εξουσία δεν θα κλονιστεί.

Αναφερόμενος στον αντίκτυπο και τον ρόλο της παραπληροφόρησης, ο Ρέιφ Φάινς δήλωσε στο πρακτορείο PΑ, στο πλαίσιο προβολής της ταινίας στο Λονδίνο: «Ανησυχώ γι’ αυτό, διότι πιστεύω ότι δεχόμαστε πληροφορίες από παντού». «Οι κυβερνήσεις προβάλλουν ό,τι θέλουν στο πλαίσιο της προπαγάνδας τους. Όσο για τον Τύπο – δεν νομίζω ότι όλη η ειδησεογραφία είναι πάντα ακριβής. Πιστεύω ότι υπάρχει μεροληψία στον Τύπο, είτε πρόκειται για την αριστερή είτε για τη δεξιά πτέρυγα» υποστήριξε ο Ρέιφ Βάινς.

Ο ηθοποίος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διατύπωσε τη θέση ότι οι δημοσιογράφοι συχνά, αν και όχι πάντα, είναι προσανατολισμένοι να παρουσιάζουν τα θέματα με μια συγκεκριμένη οπτική. «Φυσικά, όσον αφορά τη συγκεκριμένη ταινία, πρόκειται για πολιτική παραπληροφόρηση ή προπαγάνδα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε. Βλέπουμε πολιτικούς να διαστρεβλώνουν σκόπιμα τα γεγονότα που αφορούν τους αντιπάλους τους, τους εχθρούς τους», επισήμανε.

«Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι η έλλειψη ανθρωπιστικής προσέγγισης, η απουσία μιας κίνησης προς τον άλλον με σκοπό τη συμφιλίωση και την επίλυση των διχασμών. Βλέπουμε μόνο χώρες να πολώνονται, οδηγούμενες στην εχθρότητα. Συχνά οι άνθρωποι έχουν λόγους να είναι γεμάτοι θυμό, αλλά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε εκείνες τις σπουδαίες προσωπικότητες που μπορούν να φέρουν τη συμφιλίωση», τόνισε.