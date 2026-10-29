Έντονες συζητήσεις για την εμφάνισή της έχει προκαλέσει η Τζένιφερ Λόρενς, μετά τη δημοσίευση της νέας φωτογράφισής της για το περιοδικό «The Cut».

Η 36χρονη σταρ του Χόλιγουντ εμφανίζεται με μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουν συνηθίσει οι θαυμαστές της, με αρκετούς χρήστες των social media να σχολιάζουν ότι δυσκολεύτηκαν ακόμη και να την αναγνωρίσουν.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παρουσίαση της νέας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της εταιρείας προϊόντων περιποίησης μαλλιών Mes. Ωστόσο, αντί το ενδιαφέρον να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο επαγγελματικό της εγχείρημα, μεγάλο μέρος των σχολίων αφορούσε τις αλλαγές στην εμφάνισή της.

«Ποιος άλλος δεν κατάλαβε ότι αυτή είναι η Τζένιφερ Λόρενς;» έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Δεν θα μπορούσα να καταλάβω ότι είναι η Τζένιφερ Λόρενς χωρίς να διαβάσω το όνομά της». «Αγνώριστη. Τι έκανε στο πρόσωπό της;» αναρωτήθηκε ένας ακόμη θαυμαστής της.

🇺🇸 The internet went crazy after Jennifer Lawrence appeared looking completely different. It’s a shame women can’t just age with dignity… Writer: Sol https://t.co/fSMJBKbZIX — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 28, 2026

Άλλοι τη συνέκριναν με την Τζένιφερ Γκρέι, η οποία είχε αλλάξει την εμφάνισή της μετά από επέμβαση στη μύτη, ενώ δεν έλειψαν οι εικασίες για πιθανές αισθητικές επεμβάσεις στα μάτια ή ψηφιακή επεξεργασία των φωτογραφιών.

Υπήρξαν, ωστόσο, και εκείνοι που υπερασπίστηκαν την ηθοποιό, επισημαίνοντας ότι έχει κάθε δικαίωμα να αποφασίζει για την εμφάνισή της. «Κυριολεκτικά δείχνει νεότερη κάθε φορά που τη βλέπω», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει».

Η αποκάλυψη για την πλαστική επέμβαση και η επιθυμία της για λίφτινγκ

Την ίδια στιγμή, η Τζένιφερ Λόρενς μίλησε ανοιχτά στη συνέντευξή της για τις αισθητικές παρεμβάσεις, αποκαλύπτοντας ότι έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο στήθος, ενώ παραδέχτηκε ότι σκέφτεται να κάνει λίφτινγκ προσώπου στο μέλλον.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που έχει αποκτήσει δύο γιους με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνι, εξήγησε ότι θέλει να φροντίζει την εμφάνισή της ακόμη και μέσα στις απαιτήσεις της καθημερινότητας ως μητέρα.

«Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά», ανέφερε η Τζένιφερ Λόρενς σε συνέντευξή της στο περιοδικό «The Cut», προσθέτοντας: «Όταν πηγαίνω τα παιδιά στο σχολείο, θέλω να δείχνω σαν μια γυναίκα που τα έχει όλα υπό έλεγχο, ακόμη κι όταν μόλις έχω ξυπνήσει και στην πραγματικότητα δεν τα έχω».

Η Τζένιφερ Λόρενς έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις αισθητικές θεραπείες που επιλέγει. Σε συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι κάνει μικρές ποσότητες Botox, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν θέλει να περιορίζονται οι εκφράσεις του προσώπου της, καθώς αυτό θα επηρέαζε τη δουλειά της ως ηθοποιού. «Δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζομαι κίνηση στο πρόσωπό μου. Κάνω λίγο Botox, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολλά», είχε εξηγήσει.

Παράλληλα, έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη μεταφορά λίπους στο πρόσωπο, ενώ έχει παραδεχτεί ότι θα την ενδιέφερε η αφαίρεση λίπους από τα μάγουλα. Ωστόσο, όπως είχε εξηγήσει, δεν θα προχωρούσε εύκολα σε μια τέτοια επέμβαση, επειδή η αλλαγή θα γινόταν αμέσως αντιληπτή.

Η ηθοποιός έχει αναφερθεί και στις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στη ζωή της. Σε παλαιότερη εμφάνισή της στο podcast «SmartLess» είχε εξηγήσει ότι αισθάνεται περισσότερο μητέρα που μένει στο σπίτι παρά σταρ του Χόλιγουντ, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να εργάζεται κανονικά.