Το καλλίγραμμο σώμα της Ναταλίας Δραγούμη εντυπωσίασε τη Μαρία Ηλιάκη, η οποία δεν έκρυψε τον θαυμασμό της όταν υποδέχτηκε την ηθοποιό στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς».

«Έχω πάθει σοκ με το σώμα σου κάθε φορά. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Μου αρέσει πάρα πολύ» είπε η Μαρία Ηλιάκη, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την εμφάνιση της καλεσμένης της.

«Ξέρεις τι γίνεται τώρα; Μπαίνω στην προεμμηνόπαυση και αρχίζουν εδώ και η κοιλίτσα φουσκώνει. Τα πλαϊνά που εγώ δεν τα ’χα και με ενοχλούν λίγο αυτά», παραδέχτηκε η Μαρία Ηλιάκη.

Τότε η Ναταλία Δραγούμη την προέτρεψε να κάνει γυμναστική και της είπε: «Βασικά, μια συμβουλή έχω να δώσω. Όταν σε βρει η εμμηνόπαυση, να σε βρει στα αδύνατά σου, για σένα. Μη σε βρει ήδη με κάποια κιλά που δεν θέλεις. Για μένα αυτή είναι η συμβουλή».