Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της Μάγδας Τσαγγάνη, η οποία πέρασε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, παραμένοντας για μήνες στο νοσοκομείο. Η ηθοποιός, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, έχει αρχίσει πλέον να ανακτά την επαφή της με το περιβάλλον, έπειτα από περίπου τέσσερις μήνες σε κωματώδη κατάσταση.

Για την περιπέτεια της υγείας της μίλησε το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου ο στενός της φίλος και συνάδελφος Πάντης Κούσης, στην εκπομπή «Happy Day». Όπως εξήγησε, η κατάσταση της ηθοποιού επιδεινώθηκε μετά από ένα ατύχημα που είχε στην Αίγινα. Η Μάγδα Τσαγγάνη έπεσε και έσπασε το ισχίο της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Παρότι αρχικά επέστρεψε στο σπίτι της, η υγεία της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση λίγες ημέρες αργότερα, γεγονός που οδήγησε σε νέα εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Η ηθοποιός μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο ΝΙΜΤΣ, όπου νοσηλεύτηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τον φίλο της, παρέμεινε σε κώμα για περίπου τέσσερις με τεσσεράμισι μήνες, ενώ οι γιατροί χρειάστηκε να προχωρήσουν και σε τραχειοστομία. Πλέον, η εικόνα της παρουσιάζει βελτίωση. Η Μάγδα Τσαγγάνη έχει ανοίξει τα μάτια της, αναγνωρίζει οικεία της πρόσωπα, μπορεί να μιλήσει και έχει αρχίσει να κινεί τα χέρια της. Ωστόσο, η πορεία της ανάρρωσής της απαιτεί εξειδικευμένη φροντίδα, καθώς η πολύμηνη νοσηλεία έχει καταστήσει αναγκαία τη μεταφορά της σε κατάλληλη δομή. «Χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης», υπογράμμισε ο Πάντης Κούσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας της.

Στην προσπάθεια να βρεθεί λύση έχει κινητοποιηθεί και η Άννα Φόνσου, η οποία παρενέβη προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα φιλοξενίας της ηθοποιού στο Άσυλο Ανιάτων.

Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος όπου η Μάγδα Τσαγγάνη θα μπορέσει να συνεχίσει την αποκατάστασή της, μετά τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε.