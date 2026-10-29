Μια διαφορετική πλευρά της Κατερίνας Στανίση, μακριά από τις πίστες, τα φώτα και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, αποτυπώνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και έχει συγκεντρώσει αποθεωτικά σχόλια.

Η λαϊκή τραγουδίστρια εμφανίζεται άβαφη, φορώντας έναν σκούφο στο κεφάλι, σε σούπερ μάρκετ στον Κολωνό, όπου, αντί για τις συνηθισμένες εικόνες με τα ψώνια και τα καρότσια, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια απρόσμενη μουσική στιγμή.

Στο βίντεο, η Κατερίνα Στανίση βρίσκεται στο ταμείο και τραγουδά το γνωστό της κομμάτι «Τότε», αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται σκηνή ή μικρόφωνο για να ξεχωρίσει με τη χαρακτηριστική φωνή της. Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στο Instagram από μία γυναίκα, η οποία έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα: «Γιατί στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς βρίσκεις και Στανίση».

Απαντώντας μάλιστα σε σχόλιο άλλου χρήστη, αποκάλυψε ότι το βίντεο τραβήχτηκε σε σούπερ μάρκετ στον Κολωνό.

Η αυθόρμητη εμφάνιση της τραγουδίστριας δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους χρήστες των social media να την αποθεώνουν και να σχολιάζουν θετικά τόσο τη φωνή της όσο και την ανεπιτήδευτη παρουσία της, μακριά από τη λαμπερή εικόνα των νυχτερινών εμφανίσεών της.