Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής στο Μεξικό, όταν παρουσιαστής κλότσησε ένα drone που χρησιμοποιούσε η παραγωγή, με αποτέλεσμα αυτό να εκτοξευτεί και να χτυπήσει στο πρόσωπο ένα μοντέλο που βρισκόταν στο πλατό.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Es Show», που μεταδίδεται από το Canal 6, με πρωταγωνιστή τον παρουσιαστή Ερνέστο Τσαβάνα και θύμα την Ιζαμπέλα Ρόχας, γνωστή και ως «La Colombiana».

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο παρουσιαστής φαίνεται να κλοτσά το drone, το οποίο εκτοξεύεται προς το σημείο όπου στέκονταν τα μοντέλα της εκπομπής και χτυπά την Ιζαμπέλα Ρόχας στο στόμα. Η νεαρή γυναίκα άρχισε να αιμορραγεί, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες αντέδρασαν έντρομοι. Μέλη της παραγωγής έσπευσαν να τη βοηθήσουν και την οδήγησαν στα παρασκήνια, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, όπως σημειώνει η New York Post.

TV show host kicks drone into model’s face – blames mishap on his shoes https://t.co/cTdJrkWMdV https://t.co/kzXetiiyY0 — New York Post (@nypost) October 29, 2026

Η αρχική αντίδραση του παρουσιαστή προκάλεσε εντύπωση, καθώς, αντί να σπεύσει στο πλευρό της τραυματισμένης γυναίκας, ακούστηκε να λέει προς τους συνεργάτες του: «Βλέπετε τι προκαλέσατε;». Λίγο αργότερα, ωστόσο, ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για όσα συνέβησαν.

En Monterrey (México), durante la transmisión en vivo del programa "Es Show" del Canal 6 de Multimedios el conductor Ernesto Chavana pateó un dron que sobrevolaba el estudio y el aparato impactó de lleno en el rostro de la modelo Isabella del elenco provocándole lesiones en la boca y la cara que la obligaron a retirarse del set entre lágrimas y dolor. La producción de Multimedios informó que Ernesto Chavana se hará cargo de los daños causados a la joven aunque hasta ahora no se han detallado el alcance médico de las heridas ni si habrá suspensión o consecuencias laborales para el conductor. — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) October 27, 2026

Η συγγνώμη του παρουσιαστή και η δικαιολογία για τα παπούτσια του

Ο Ερνέστο Τσαβάνα εμφανίστηκε μετανιωμένος για το περιστατικό, αν και προκάλεσε νέες αντιδράσεις όταν άφησε να εννοηθεί ότι για την ανεξέλεγκτη πορεία του drone μπορεί να έφταιγαν τα καινούργια του παπούτσια. «Λυπάμαι πάρα πολύ. Είμαι υπεύθυνος για ό,τι συνέβη», δήλωσε αρχικά. «Νιώθω μεγάλη ντροπή και αμηχανία για αυτό που έκανα», πρόσθεσε, πριν επιχειρήσει να εξηγήσει την κίνησή του. «Κλότσησα αυτό το πράγμα που είχαν βάλει μπροστά μου. Δεν ξέρω, ίσως έφταιγαν τα καινούργια μου παπούτσια», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μεξικανικών μέσων ενημέρωσης, η παραγωγή της εκπομπής ανέλαβε να καλύψει τα ιατρικά έξοδα της Ιζαμπέλα Ρόχας, καθώς και τυχόν άλλες ζημιές που προέκυψαν από τον τραυματισμό της.

Η Ιζαμπέλα Ρόχας αποτελεί ένα από τα γνώριμα πρόσωπα του «Es Show», μιας βραδινής ψυχαγωγικής εκπομπής που γυρίζεται στο Μοντερέι του Μεξικού και περιλαμβάνει παιχνίδια, χορό, μουσική, κωμικά σκετς και συνεντεύξεις με διασημότητες. Πριν ενταχθεί στην εκπομπή, η νεαρή γυναίκα είχε ξεκινήσει την επαγγελματική της πορεία ως δημιουργός περιεχομένου στα social media.

Την επόμενη ημέρα, ο παρουσιαστής επανήλθε με νέα δημόσια τοποθέτηση, επιμένοντας ότι δεν προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες του. «Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου», ανέφερε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X. «Δεν κρύβομαι. Έχω πλήρη επίγνωση του λάθους που έκανα χθες, όταν κλότσησα ένα drone κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης που προέκυψε στην εκπομπή», συνέχισε. «Ζήτησα συγγνώμη από την Ιζαμπέλα στον αέρα και ανέλαβα πλήρως την ευθύνη για το περιστατικό», κατέληξε.