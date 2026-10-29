Με μαράκες στα χρώματα της σημαίας των Μπαχαμών και φορώντας κοστούμι και γυαλιά ηλίου, ο βασιλιάς Κάρολος μπήκε στον ρυθμό του Τζανκανού, της εντυπωσιακής καρναβαλικής παρέλασης που αποτελεί μέρος της πολιτιστικής παράδοσης της Καραϊβικής.

Ο Βρετανός μονάρχης χόρεψε στην κεφαλή της πομπής, πλαισιωμένος από χορευτές με πολύχρωμες στολές και φτερωτά καπέλα.

Η συμμετοχή του σημείωσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της δεύτερης ημέρας της εννιαήμερης περιοδείας του στην Καραϊβική. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη ζωή και την πολιτιστική ταυτότητα των νησιών, συνδυάζοντας μουσική, χορό και εντυπωσιακά κοστούμια.

Οι ρίζες του Τζανκανού εκτιμάται ότι ανάγονται στην εποχή του δουλεμπορίου, όταν άνδρες και γυναίκες λάμβαναν άδεια από την εργασία τους κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων για να γιορτάσουν. Σήμερα, η παράδοση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς των Μπαχαμών.