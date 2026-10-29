Τη δική της εκδοχή για το επεισόδιο που σημειώθηκε σε αγώνα του NBA και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη θέση της στο αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε η Μπριτ ΜακΧένρι, πρώην δημοσιογράφος του ESPN και μέχρι πρόσφατα σύμβουλος Τύπου στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η 40χρονη υποστηρίζει ότι πέταξε το ποτό της προς έναν οπαδό, αφού προηγουμένως δέχτηκε χυδαίες προσβολές και μια απειλή που, σύμφωνα με την ίδια, αφορούσε τον ομαδικό βιασμό της, όπως σημειώνει το Page Six. Το περιστατικό συνέβη στις 21 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Washington Wizards με τους Milwaukee Bucks, στην Capital One Arena της Ουάσινγκτον.

Fired Trump staffer Britt McHenry speaks out about NBA scuffle: ‘I was sticking up for myself’ https://t.co/CB2wfcNXON https://t.co/P9QOiCAnJM — New York Post (@nypost) October 29, 2026

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η Μπριτ ΜακΧένρι εξήγησε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας στις κερκίδες άρχισε να φωνάζει προσβλητικά σχόλια για το μοντέλο Γουίνι Χάρλοου, αρραβωνιαστικιά του μπασκετμπολίστα των Bucks, Κάιλ Κούζμα.

Όπως κατήγγειλε, ο άνδρας σχολίαζε υποτιμητικά την εμφάνιση της Γουίνι Χάρλοου, κάνοντας αναφορές και στη λεύκη, την αυτοάνοση δερματική πάθηση που προκαλεί απώλεια της φυσικής χρωστικής του δέρματος σε ορισμένες περιοχές.

«Ειλικρινά, δεν ήταν το είδος της συμπεριφοράς που έχω δει σε τόσους αγώνες που έχω καλύψει ως δημοσιογράφος ή έχω παρακολουθήσει ως φίλαθλος», ανέφερε. Η ίδια παραδέχτηκε ότι αντέδρασε με ένα ειρωνικό σχόλιο προς τον οπαδό, λέγοντάς του: «Είμαι σίγουρη ότι η κοπέλα σου είναι πολύ όμορφη, σωστά;». Τότε, σύμφωνα με την περιγραφή της, ένας άλλος άνδρας γύρισε προς το μέρος της και της είπε: «Γιατί δεν βγάζεις τον σκασμό, ηλίθια σκύλα;».

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, με την ίδια και τον φίλο της να απομακρύνονται προσωρινά από τις θέσεις τους. Ένας εργαζόμενος του γηπέδου προσφέρθηκε να τους μεταφέρει αλλού, ωστόσο εκείνοι αποφάσισαν να επιστρέψουν, θεωρώντας άδικο να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, για τις οποίες είχαν πληρώσει περίπου 300 δολάρια. «Εκ των υστέρων, θα ήθελα να είχαμε φύγει», παραδέχτηκε.

Όταν επέστρεψαν, η κατάσταση ξέφυγε ακόμα περισσότερο, καθώς, σύμφωνα με την Μπριτ ΜακΧένρι, οι άνδρες άρχισαν να πετούν ποτά και άλλα αντικείμενα προς το μέρος τους. «Ο βασικός υποκινητής είπε κάτι πραγματικά χυδαίο, αναφερόμενος σε ομαδικό βιασμό μου έξω από το γήπεδο, και τότε πέταξα προς εκείνη την κατεύθυνση την υπόλοιπη μπίρα μου», περιέγραψε.

Αμέσως μετά, η Μπριτ ΜακΧένρι και ο φίλος της αποφάσισαν να αποχωρήσουν, ενώ, όπως ισχυρίζεται, οι οπαδοί συνέχισαν να τους πετούν αντικείμενα. Η ίδια ανέφερε ότι ο άνδρας που πρωτοστάτησε στο επεισόδιο αποβλήθηκε τελικά από το γήπεδο. «Υπερασπιζόμουν τη Γουίνι Χάρλοου, μια γυναίκα που θαυμάζω και την οποία έχουν ως πρότυπο πολλά κορίτσια και γυναίκες, και υπερασπιζόμουν και τον εαυτό μου», τόνισε.

Έχασε τη θέση της στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά το επεισόδιο

Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει τη Μπριτ ΜακΧένρι να πετά το ποτό της προς την πλευρά των θεατών και στη συνέχεια να αποχωρεί από τις κερκίδες, ενώ ακούγονται αποδοκιμασίες.

Σύμφωνα με το Page Six, η πρώην δημοσιογράφος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση της ως συμβούλου Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, με αρμοδιότητα την Ευρώπη και την Αφρική, εξαιτίας του επεισοδίου. Μάλιστα, πηγή του δημοσιεύματος υποστήριξε ότι η Μπριτ ΜακΧένρι είχε λάβει προαγωγή την ίδια ημέρα που σημειώθηκε η αντιπαράθεση.

Η αποχώρησή της επιβεβαιώθηκε και από το ABC News, ενώ η ίδια δήλωσε στο Front Office Sports ότι υπέγραψε επιστολή παραίτησης. Από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενο την πολιτική του για εσωτερικά ζητήματα προσωπικού.

Η Μπριτ ΜακΧένρι είχε αναλάβει καθήκοντα μόλις τον Σεπτέμβριο, έπειτα από πολυετή καριέρα στην αθλητική δημοσιογραφία. Παρά τις συνέπειες που είχε το περιστατικό στην επαγγελματική της πορεία, η ίδια επιμένει ότι αντέδρασε επειδή θεωρούσε πως έπρεπε να υπερασπιστεί τόσο τη Γουίνι Χάρλοου όσο και τον εαυτό της απέναντι στις προσβολές και την παρενόχληση.