Κάθε χρόνο, όταν το περιοδικό «People» ανακοινώνει τον πιο σέξι άντρα του πλανήτη, ένα είναι σίγουρο: η επιλογή του θα προκαλέσει συζητήσεις. Κάποιες φορές, το πρόσωπο που φιγουράρει στο εξώφυλλο μοιάζει να αποτελεί την αυτονόητη επιλογή. Άλλες, όμως, η ανακοίνωση συνοδεύεται από έκπληξη, απορίες και αρκετά σχόλια στα social media. Γιατί το τι κάνει έναν άντρα σέξι δεν είναι πάντα θέμα εμφάνισης. Μπορεί να είναι το χαμόγελο, το χιούμορ, η αυτοπεποίθηση, ο τρόπος που μιλά ή ένας ρόλος που τον έκανε ξαφνικά ακαταμάχητο στα μάτια του κοινού.

Από το 1985, όταν το περιοδικό «People» ανακήρυξε για πρώτη φορά τον πιο σέξι άντρα του κόσμου, επιλέγοντας τον Μελ Γκίμπσον, ο τίτλος «Sexiest Man Alive» (Ο πιο σέξι άντρας του κόσμου) έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους ετήσιους θεσμούς της αμερικανικής ποπ κουλτούρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ιστορία του θεσμού ελάχιστοι άντρες έχουν καταφέρει να κατακτήσουν τον τίτλο περισσότερες από μία φορές. Ο Μπραντ Πιτ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Τζόνι Ντεπ έχουν ανακηρυχθεί δύο φορές οι πιο σέξι άντρες του κόσμου, ενώ ο Ρίτσαρντ Γκιρ έχει επίσης ξεχωρίσει δύο φορές, το 1993 μαζί με τη Σίντι Κρόφορντ ως το πιο σέξι ζευγάρι και το 1999 μόνος του.

Τα τελευταία έξι χρόνια, οι επιλογές του περιοδικού «People» αποδεικνύουν ότι η γοητεία δεν έχει ηλικία ούτε περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Από έναν υπερήρωα της Marvel μέχρι έναν τηλεοπτικό γιατρό που επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο, αυτοί είναι οι έξι άντρες που ξεχώρισε το «People» από το 2021 έως το 2026 και όσα είπαν όταν έμαθαν ότι ανακηρύχθηκαν οι πιο σέξι άντρες της χρονιάς.

2021 – Πολ Ραντ: Ο άντρας που δεν πίστευε ότι τον επέλεξαν

Ο Πολ Ραντ ήταν 52 ετών όταν το περιοδικό People τον ανακήρυξε τον πιο σέξι άντρα του 2021, προκαλώντας έκπληξη ακόμα και στον ίδιο. Ο ηθοποιός, γνωστός από τις ταινίες «Ant-Man», «Clueless» και τη σειρά «Friends», παραδέχτηκε ότι η επιλογή του τον ξάφνιασε, καθώς δεν περίμενε ποτέ ότι θα ανακηρυσσόταν ο πιο σέξι άντρας του κόσμου. Θεωρούσε μάλιστα ότι υπήρχαν πολλοί άλλοι άντρες που άξιζαν να προηγηθούν. Η πρώτη που έμαθε τα νέα ήταν η σύζυγός του, Τζούλι Γέιγκερ, η οποία αρχικά έμεινε άφωνη, αλλά στη συνέχεια γέλασε και του είπε ότι το περιοδικό είχε κάνει τη σωστή επιλογή.

Ο Πολ Ραντ αποφάσισε να αντιμετωπίσει τη διάκριση με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει. Αστειεύτηκε ότι θα έφτιαχνε επαγγελματικές κάρτες με τον νέο του τίτλο και ότι περίμενε επιτέλους να προσκληθεί σε δείπνα με άλλους διάσημους γοητευτικούς άντρες, όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Μπραντ Πιτ. Η ανακοίνωση έγινε στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ, μέσα από ένα απολαυστικό σκετς στο οποίο ο ηθοποιός υποβλήθηκε σε υποτιθέμενες δοκιμασίες γοητείας.

Η επιλογή του ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά της ανδρικής ελκυστικότητας, εκείνη που συνδυάζει τη νεανική εμφάνιση με την αυτοσαρκαστική διάθεση.

2022 – Κρις Έβανς: Ο Captain America που έκανε περήφανη τη μητέρα του

Το 2022 ήταν η χρονιά του Κρις Έβανς, ενός ηθοποιού που είχε ήδη κατακτήσει εκατομμύρια θαυμαστές μέσα από τον ρόλο του Captain America στις ταινίες της Marvel. Στα 41 του χρόνια, ο Κρις Έβανς υποδέχτηκε τον τίτλο με αμηχανία, παραδεχόμενος ότι δεν αισθανόταν ιδιαίτερα άνετα να μιλά για τον εαυτό του ως τον πιο σέξι άντρα του κόσμου. Όταν έμαθε τα νέα, ο Κρις Έβανς σκέφτηκε αμέσως τη μητέρα του. «Η μαμά μου θα είναι πολύ χαρούμενη», είπε με χιούμορ, εξηγώντας πως, παρότι εκείνη καμαρώνει για όλα όσα έχει καταφέρει στην καριέρα του, ο τίτλος του πιο σέξι άντρα του κόσμου θα της έδινε έναν ακόμα λόγο να υπερηφανεύεται για τον γιο της.

Η ανακοίνωση έγινε στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ, με τον Κρις Έβανς να εμφανίζεται σε ένα χιουμοριστικό βίντεο μαζί με τον Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος είχε κερδίσει τον ίδιο τίτλο το 2016.

Ο ηθοποιός περίμενε ότι οι φίλοι του θα τον πείραζαν για τη νέα του ιδιότητα, ενώ στη συνέντευξή του στο «People» μίλησε και για την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια. Παρά τη μεγάλη επιτυχία του ως κινηματογραφικού υπερήρωα, παρουσίασε μια πιο προσωπική και ευαίσθητη πλευρά, αποδεικνύοντας ότι πίσω από τη μυώδη εικόνα του Captain America βρίσκεται ένας άνθρωπος που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αγάπη και στις οικογενειακές σχέσεις.

2023 – Πάτρικ Ντέμπσεϊ: Ο «McDreamy» που περίμενε χρόνια τη σειρά του

Για πολλούς θαυμαστές του «Grey’s Anatomy», ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ ήταν ήδη ένας από τους πιο γοητευτικούς άντρες της τηλεόρασης. Ο ρόλος του νευροχειρουργού, Ντέρεκ Σέπερντ, γνωστού ως «McDreamy», τον είχε καθιερώσει ως ένα από τα μεγαλύτερα ανδρικά είδωλα της μικρής οθόνης. Ωστόσο, χρειάστηκε να φτάσει τα 57 του χρόνια για να αποκτήσει επίσημα τον τίτλο του «People». Όταν ενημερώθηκε για την επιλογή του, έμεινε έκπληκτος και άρχισε να γελά, ρωτώντας αν του έκαναν πλάκα. Όπως εξήγησε, είχε πλέον σταματήσει να σκέφτεται ότι θα μπορούσε κάποτε να βρεθεί στο εξώφυλλο του συγκεκριμένου τεύχους.

Ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ δήλωσε ότι χαιρόταν που η αναγνώριση ερχόταν σε αυτή τη φάση της ζωής του, καθώς του έδινε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη δημοσιότητα για κάτι θετικό. Ιδιαίτερη σημασία για εκείνον είχε το Dempsey Center, ο οργανισμός που ίδρυσε προς τιμήν της μητέρας του και προσφέρει υποστήριξη σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Παράλληλα, αστειεύτηκε ότι τα τρία παιδιά του θα φρόντιζαν να μην πάρει πολύ σοβαρά τον νέο του τίτλο. Εκτός από την υποκριτική, ο ηθοποιός ασχολείται ενεργά με τους αγώνες αυτοκινήτων, ενώ εκείνη την περίοδο προετοιμαζόταν για την ταινία «Ferrari», στην οποία υποδύθηκε τον οδηγό αγώνων, Πιέρο Ταρούφι.

2024 – Τζον Κραζίνσκι: Η έκπληξη που ούτε ο ίδιος μπορούσε να πιστέψει

Η επιλογή του Τζον Κραζίνσκι το 2024 ήταν από εκείνες που συζητήθηκαν ιδιαίτερα. Ο ηθοποιός είχε γίνει αγαπητός στο τηλεοπτικό κοινό ως Τζιμ Χάλπερτ στη σειρά «The Office», όμως στη συνέχεια κατάφερε να αλλάξει την εικόνα του μέσα από πιο δυναμικούς ρόλους, όπως εκείνος στη σειρά «Jack Ryan». Στα 45 του χρόνια, όταν έμαθε ότι το «People» τον επέλεξε ως τον πιο σέξι άντρα της χρονιάς, η πρώτη του αντίδραση ήταν να μείνει εντελώς άφωνος. Όπως δήλωσε, το μυαλό του άδειασε και για μια στιγμή σκέφτηκε ότι κάποιος προσπαθούσε να του κάνει φάρσα.

Η σύζυγός του, Έμιλι Μπλαντ, ενθουσιάστηκε όταν έμαθε τα νέα και αστειεύτηκε ότι θα μπορούσε να καλύψει τους τοίχους του σπιτιού τους με το εξώφυλλο του περιοδικού. Ο Τζον Κραζίνσκι, από την πλευρά του, σχολίασε ότι η νέα διάκριση πιθανότατα θα του εξασφάλιζε περισσότερες δουλειές στο σπίτι. Πέρα από την επιτυχία του ως ηθοποιού, έχει ξεχωρίσει και πίσω από τις κάμερες, έχοντας συνυπογράψει και σκηνοθετήσει την ταινία τρόμου «A Quiet Place», στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τη σύζυγό του. Για τον ίδιο, πάντως, η μεγαλύτερη προσωπική του επιτυχία παραμένει η οικογένεια που έχουν δημιουργήσει και οι δύο κόρες τους.

2025 – Τζόναθαν Μπέιλι: Ο πρώτος ανοιχτά γκέι άντρας που κατέκτησε τον τίτλο

Ο Τζόναθαν Μπέιλι έγραψε ιστορία το 2025, καθώς έγινε ο πρώτος ανοιχτά γκέι άντρας που ανακηρύχθηκε «Sexiest Man Alive» από το «People». Ο 37χρονος Βρετανός ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Άντονι Μπρίτζερτον στη σειρά «Bridgerton», είχε ήδη κατακτήσει το κοινό με τη γοητεία και το υποκριτικό του ταλέντο. Όταν ενημερώθηκε για τη διάκριση, δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τα γέλια του. Χαρακτήρισε την επιλογή τεράστια τιμή, αλλά ταυτόχρονα εντελώς παράλογη. Μάλιστα, αστειεύτηκε ότι το μοναδικό πλάσμα στο οποίο είχε αποκαλύψει το μυστικό πριν από την επίσημη ανακοίνωση ήταν ο σκύλος του, Μπένσον.

Η αποκάλυψη του ονόματός του έγινε στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, όπου ο Τζόναθαν Μπέιλι αντέδρασε με ενθουσιασμό και χιούμορ.

Η επιλογή του συνδέθηκε με μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο στην καριέρα του, μετά τη συμμετοχή του στις ταινίες «Wicked» και «Jurassic World Rebirth», αλλά και την ερμηνεία του στη σειρά «Fellow Travelers». Η αναγνώριση είχε και ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς ο ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της εκπροσώπησης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει το «The Shameless Fund», το οποίο στηρίζει οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα της κοινότητας. Η επιλογή του έγινε δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από τους θαυμαστές του, αλλά και από συναδέλφους του στο Χόλιγουντ.

2026 – Νόα Γουάιλ: Ο τηλεοπτικός γιατρός που δεν πίστευε ότι θα γινόταν ο πιο σέξι άντρας του κόσμου

Ο φετινός τίτλος ανήκει στον Νόα Γουάιλ, τον 55χρονο ηθοποιό που γνώρισε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 1990 ως γιατρός, Τζον Κάρτερ, στη θρυλική σειρά «ER» και τα τελευταία χρόνια επέστρεψε δυναμικά στην τηλεόραση με τη σειρά «The Pitt». Η ανακοίνωση έγινε στις 27 Οκτωβρίου 2026, με τον ηθοποιό να παραδέχεται ότι αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για φάρσα. Όπως δήλωσε στο «People», δεν είχε φανταστεί ούτε για μια στιγμή ότι κάποτε θα του απονεμόταν αυτός ο τίτλος. Εκείνη που τον έπεισε να δεχτεί τη διάκριση ήταν η σύζυγός του, Σάρα Γουέλς, η οποία θεώρησε ότι η επιλογή επιβράβευε όχι μόνο την εμφάνισή του, αλλά και τον χαρακτήρα του ως συζύγου και πατέρα.

Η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης επαγγελματικής επιτυχίας για τον Νόα Γουάιλ, ο οποίος έχει κερδίσει δύο συνεχόμενα Emmy Α’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά για την ερμηνεία του στο «The Pitt».

Ο ηθοποιός, πατέρας τριών παιδιών, παραδέχτηκε ότι περιμένει αρκετά πειράγματα από την οικογένεια και τους φίλους του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η σύνδεσή του με τον Τζορτζ Κλούνεϊ, πρώην συμπρωταγωνιστή του στο «ER» και δύο φορές κάτοχο του ίδιου τίτλου. Μάλιστα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε αστειευτεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι, αν υπήρχε ένας τίτλος για τον πιο σέξι άντρα που παραμένει εν ζωή, θα πρότεινε τον Νόα Γουάιλ. Λίγους μήνες αργότερα, η επιλογή του «People» τον δικαίωσε.

Κοιτάζοντας τους έξι τελευταίους νικητές, γίνεται φανερό ότι το «People» δεν αναζητά αποκλειστικά τον πιο εντυπωσιακό άντρα του Χόλιγουντ. Ο Πολ Ραντ κέρδισε με το χιούμορ του, ο Κρις Έβανς με την εικόνα του κινηματογραφικού υπερήρωα, ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ με τη διαχρονική γοητεία του, ο Τζον Κραζίνσκι με την εξέλιξή του από τηλεοπτικό αγαπημένο σε πρωταγωνιστή δράσης, ο Τζόναθαν Μπέιλι με τον συνδυασμό εμφάνισης και αυθεντικότητας και ο Νόα Γουάιλ με μια δεύτερη επαγγελματική ακμή που τον έφερε ξανά στο επίκεντρο.

Το βέβαιο είναι ότι, όσο υποκειμενική κι αν παραμένει η έννοια του σέξι, ο τίτλος του «People» εξακολουθεί να προκαλεί το ίδιο ενδιαφέρον. Και ίσως αυτό να είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του, ότι κάθε χρόνο δίνει στο κοινό έναν καινούργιο λόγο να συζητά ποιος πραγματικά αξίζει να αποκαλείται ο πιο σέξι άντρας του κόσμου.