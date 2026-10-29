Για αυτό που την ενοχλεί περισσότερο στις συνεντεύξεις μίλησε η Κατερίνα Διδασκάλου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids.

Η γνωστή ηθοποιός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι γρήγορων ερωτήσεων και απαντήσεων και, όταν κλήθηκε να αποκαλύψει τι είναι αυτό που την ενοχλεί περισσότερο στις συνεντεύξεις, έδωσε μια απάντηση που παραπέμπει σε όσα είχαν συμβεί πριν από λίγο καιρό με τον Γιώργο Λιάγκα. «Στις συνεντεύξεις με ενοχλεί να με ρωτάνε για τις ζωές των άλλων» είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Διδασκάλου.

Η τοποθέτησή της θυμίζει την αμήχανη στιγμή που είχε σημειωθεί στην εκπομπή «Το Πρωινό», όταν ο Γιώργος Λιάγκας της είχε ζητήσει να σχολιάσει την κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Η ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για Ά. Βίσση – Ν. Καρβέλα και η απάντηση της Κ. Διδασκάλου

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο «Πρωινό» μαζί με την κόρη της, Φλώρα, ο Γιώργος Λιάγκας είχε ρωτήσει την Κατερίνα Διδασκάλου για τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με αφορμή τη συνεργασία της ηθοποιού με τον μουσικοσυνθέτη στην παράσταση «Μάλα».

«Τότε, τους είχες ζήσει, το περίμενες ότι θα έφταναν σε τσακωμό που αφορά όλη την Ελλάδα;» τη ρώτησε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1. Η Κατερίνα Διδασκάλου απέφυγε να σχολιάσει την προσωπική διαμάχη, εξηγώντας ότι δεν επιθυμεί να ασχολείται με τις ζωές των άλλων.

«Eγώ το άκουσα τώρα σε σένα περιμένοντας να μπω. Άκουσε να δεις. Η μάνα μου μου είπε κάτι πολύ σημαντικό: “σου εύχομαι να έχεις τόσο ενδιαφέρουσα ζωή, ώστε να μην ασχολείσαι ποτέ με τις ζωές των άλλων, εκτός αν είναι να βοηθήσεις”».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Γιώργο, αυτό είναι μια τεράστια ευχή. Έχει γίνει πράξη και χαίρομαι που έχει γίνει πράξη στη ζωή μου. Δεν αδιαφορώ, προς Θεού. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στο Αφγανιστάν, που οι γυναίκες δεν τολμάνε να ξεμυτίσουν από την πόρτα τους. Αυτό με αφορά. Αυτό με αφορά πολύ περισσότερο. Λυπήθηκα που το άκουσα, φυσικά. Εύχομαι να λυθεί με τον καλύτερο τρόπο γιατί καταρχάς είμαστε συνάνθρωποι. Αλλά πραγματικά σου λέω, σε πράγματα που δεν μπορώ να βοηθήσω δεν μπορώ να κάθομαι να ασχολούμαι και να κουτσομπολεύω με λίγα λόγια».

Η απάντησή της προκάλεσε αμηχανία στο πλατό και σχολιάστηκε έντονα στα social media, με αρκετούς χρήστες να επικρίνουν τον Γιώργο Λιάγκα για την ερώτησή του.

Η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα μετά τα αρνητικά σχόλια

Μετά τις αντιδράσεις, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα είχαν προηγηθεί της ερώτησης, υποστηρίζοντας ότι η ίδια η ηθοποιός είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

«Έχω εκνευριστεί πραγματικά. Την αγαπώ, την εκτιμώ, πάω στα θέατρά της, έρχεται εδώ με χαρά κάθε χρόνο δύο φορές. Στο διάλειμμα λοιπόν, μόνη της η Διδασκάλου λέει στην Αρώνη (σ.σ υπεύθυνη καλεσμένων), “εγώ έχω άποψη για το θέμα Βίσση- Καρβέλα γιατί δούλευα μαζί τους στο “Μάλα’. Εγώ δεν θα τη ρώταγα. Μου έρχεται λοιπόν η πληροφορία, τη ρωτάω, πολύ ωραία απάντησε ότι είναι πιο ωραίο να μιλάμε για το Αφγανιστάν. Μια χαρά».

Ο παρουσιαστής επέμεινε ότι δεν είχε φέρει την καλεσμένη του σε δύσκολη θέση, λέγοντας: «Δεν τη ρώτησα εγώ από το μυαλό μου. Μόνη της την έδωσε την πληροφορία. Μόνη της. Και ήθελε να ερωτηθεί γι’ αυτό το θέμα για να πει ότι είναι πιο σημαντικό να ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Ξαφνικά “πάλι ο κακός ο Λιάγκας, που έφερε μια γυναίκα σε δύσκολη θέση”. Σε καμία δύσκολη θέση. Μόνη της μου ζήτησε να το πω. Μαθαίνετε πρώτα την αλήθεια και μετά να βγάλετε την πέτρα να πυροβολήσετε ανθρώπους».