Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2026 η Αλέξια. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, μιλώντας μεταξύ άλλων για το πώς βίωσε το τραύμα της εισβολής στην Κύπρο αλλά και με ποιον τρόπο κατάφερε να το μετατρέψει σε καλλιτεχνική δημιουργία.

Αναφερόμενη στον ήχο της σειρήνας που χαράχτηκε μέσα της, η Αλέξια εξομολογήθηκε: «Αυτός ο ήχος δεν ξεχάστηκε ποτέ, παραμένει ζωντανός μέσα μου. Μάλιστα, πριν από τα πρόσφατα γεγονότα, είχα βρεθεί στο Ισραήλ μετά από πρόσκληση μιας φίλης μου για να δώσω μια διάλεξη. Εκεί αναφέρθηκα στη σειρήνα, ξεχνώντας προς στιγμήν ότι οι άνθρωποι εκεί το βιώνουν αυτό καθημερινά, ενώ εγώ το έζησα μία με δύο φορές».

Στη συνέχεια, η γνωστή τραγουδίστρια εξήγησε πώς η καλλιτεχνική της φύση λειτούργησε ως θεραπευτικό μέσο απέναντι στα βιώματά της. «Η σειρήνα αποτελεί αναμφίβολα μέρος της ταυτότητάς μου. Ευτυχώς όμως, επειδή είμαι καλλιτέχνης, μπόρεσα να μετουσιώσω αυτό το τραύμα σε κάτι δημιουργικό. Για παράδειγμα, κατά τις μαύρες επετείους, επισκεπτόμουν μαζί με μια συνεργάτιδά μου τα Κατεχόμενα».

«Πήγαινα εκεί, χρόνια αργότερα, θέλοντας να επαναπροσδιορίσω τη μνήμη μου και να αποσυνδεθώ από τον ήχο του πολέμου. Αυτή η διαδικασία με βοήθησε σημαντικά να βρω μια εσωτερική ισορροπία», κατέληξε η Αλέξια στην τηλεοπτική της εξομολόγηση.