Ένα ιδιαίτερο και συγκινητικό βίντεο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Νατάσσα Μποφίλιου, ερμηνεύοντας στο πιάνο ένα ιστορικό τραγούδι που δημιούργησαν μέλη του ΕΛΑΣ αμέσως μετά τη μάχη στο Μικρό Χωριό της Ευρυτανίας, το 1942. Η γνωστή ερμηνεύτρια απέδωσε με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο το κομμάτι, το οποίο φέρει την υπογραφή της Ναυσικάς Φλέγγα-Παπαδάκη στους στίχους και του Αλέκου Ξένου στη μουσική.

Όπως σημειώνει η ίδια στην ανάρτησή της, η δημιουργία του τραγουδιού συνδέεται άμεσα με τη νικηφόρα μάχη των δυνάμεων του ΕΛΑΣ απέναντι στα ιταλικά στρατεύματα κατοχής, η οποία διεξήχθη στις 18 Δεκεμβρίου 1942. Η σύγκρουση αυτή αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες των ανταρτών στα βουνά της Ρούμελης, με επικεφαλής του τμήματος τον ίδιο τον Άρη Βελουχιώτη. Μάλιστα, σε μια προσεγμένη λεπτομέρεια του βίντεο, στα ράφια της βιβλιοθήκης που βρίσκεται ακριβώς πίσω από τη Νατάσσα Μποφίλιου, διακρίνεται μια ιστορική φωτογραφία του αρχηγού του ΕΛΑΣ.

Το τραγούδι «Του Μικρού Χωριού», το οποίο έχει μείνει γνωστό στο ευρύ κοινό και με τους τίτλους «Ο Άρης κάνει πόλεμο» ή «Το τραγούδι του Άρη», αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμβληματικά μουσικά έργα της Εθνικής Αντίστασης.

Οι στίχοι του κομματιού αποτυπώνουν το κλίμα της εποχής:

Βαριαστενάζουν τα βουνά

ο ήλιος σκοτεινιάζει

το δόλιο το μικρό χωριό

και πάλι ανταριάζει

Λαμποκοπούν χρυσά

πέφτουν ντουφέκια ανάρια

ο Άρης κάνει πόλεμο

μ′ αντάρτες παλικάρια

Έλα βρε άπιστε Ιταλέ

κορόιδο Μουσολίνι

να μετρηθούμε οι δυο μαζί

να δεις το τι θα γίνει

Δεν έχεις γέρους κι άρρωστους

γυναίκες για να σφάξεις

ούτε κορίτσια κι ορφανά

ούτε χωριά να κάψεις

Παπάδες για να τυραννάς

στη μέση στο παζάρι

έχεις μπροστά σου σήμερα

τ’ αντάρτικα του Άρη

Που γρήγορος σαν τον αητό

σαν το γοργό τ′ αγέρι

φασίστες έσφαξε πολλούς

με δίκοπο μαχαίρι

Στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεό της, η Νατάσσα Μποφίλιου ξετυλίγει το ιστορικό της γέννησης αυτών των στίχων: «Η Ναυσικά Φλέγγα-Παπαδάκη, με καταγωγή από το Μικρό Χωριό, βρισκόταν κατά τη διάρκεια της μάχης κρυμμένη μέσα σε μια χαράδρα μαζί με τους υπόλοιπους συγχωριανούς της. Εκεί, βρήκε ένα κομμάτι χαρτί και αποτύπωσε τις πρώτες λέξεις. Αργότερα, ο συνθέτης Αλέκος Ξένος ανέλαβε να μεταφέρει τους στίχους στην παρτιτούρα. Και οι δύο δημιουργοί υπήρξαν ενεργοί αγωνιστές και μέλη της Αντίστασης».