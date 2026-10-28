Με ένα ολοκαίνουργιο επεισόδιο για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επέστρεψε ο Λάκης Λαζόπουλος στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από τη συχνότητα του MEGA, το βράδυ της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της σατιρικής εκπομπής, ο δημοφιλής δημιουργός προχώρησε σε μια άκρως καυστική τοποθέτηση σχετικά με την ελευθερία του λόγου στη σάτιρα και τα όρια που επιχειρούνται κατά καιρούς να της επιβληθούν.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις που δέχεται, ο Λάκης Λαζόπουλος σημείωσε αρχικά με νόημα: «Θα μετράνε τώρα οι δημοσιογράφοι τι ώρα λέω τη λέξη “μαλάκας” για να θιχτούν. Έβγαλαν το μέτρο για να μετρήσουν τη σάτιρα! Όσο όμως δεν υπάρχουν όρια κλοπής σε αυτή τη χώρα, όσο δεν υπάρχουν όρια αίσχους στα δελτία ειδήσεων και στα σχόλια των εγκάθετων, δεν μπορεί να υπάρξει κανένα όριο ούτε στη σάτιρα».

Συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία του, ο καλλιτέχνης έκανε μια σύγκριση με την καθημερινότητα των νέων, αναφέροντας: «Τα ανήλικα παιδιά δεν πηγαίνουν να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικούς αγώνες; Μήπως η είσοδος στα γήπεδα είναι μόνο για άνω των 18; Τι πιστεύετε, ότι δεν καταλαβαίνουν τα ελληνικά που ακούγονται εκεί; Είναι δύσκολες λέξεις, ας πούμε;».

Κλείνοντας το σκεπτικό του, ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε μια ιστορική αναδρομή στο αρχαίο δράμα για να στηρίξει τη θέση του: «Ο Αριστοφάνης περιείχε όλες τις λέξεις των καθημερινών ανθρώπων στον λόγο του. Ξέρετε γιατί το έκανε αυτό; Επειδή δεν ήθελε να επιτρέψει στην άρχουσα τάξη να εγκαθιδρύσει μια συγκεκριμένη, αποστειρωμένη γλώσσα, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα στις τηλεοράσεις. Το κάνουν για να μπορούν να σε κόβουν και να σου κλείνουν τη σύνδεση, λέγοντας όποτε γουστάρουν οι δημοσιογράφοι το κλασικό “καταλαβαίνουμε, έχετε θυμό”…».