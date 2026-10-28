Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο της έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης γύρω από τις απόψεις της για τα τρανς ζητήματα. Η διάσημη συγγραφέας του «Χάρι Πότερ» δηλώνει «σοκαρισμένη και αηδιασμένη» από τις γυναίκες εκείνες που της ασκούν κριτική, την ώρα που η ίδια, όπως υποστηρίζει, αγωνίζεται για την προάσπιση των γυναικείων δικαιωμάτων και τη διατήρηση των αποκλειστικά γυναικείων χώρων. Μέσα από ένα νέο δοκίμιο, το οποίο έρχεται έξι χρόνια μετά την πρώτη της τοποθέτηση το 2020, καθιστά σαφές ότι οι θέσεις της παραμένουν αμετάβλητες και δεσμεύεται να συνεχίσει να εκφράζεται δημόσια.

Στο μακροσκελές κείμενο που ανάρτησε στην προσωπική της ιστοσελίδα, η Ρόουλινγκ περιγράφει το κύμα των αντιδράσεων που δέχεται, κάνοντας λόγο για απειλές θανάτου, βιασμού και βασανιστηρίων, τις οποίες αποδίδει σε ακραίες τάσεις του τρανς ακτιβισμού. Αν και παραδέχεται ότι η οικονομική της επιφάνεια —με την περιουσία της να αποτιμάται φέτος στα 975 εκατομμύρια λίρες σύμφωνα με τους Sunday Times— της προσφέρει ένα δίχτυ ασφαλείας που λείπει από άλλες γυναίκες, τονίζει ότι η καθημερινότητά της δεν έχει επηρεαστεί ουσιαστικά. Στο επίκεντρο των επιχειρημάτων της θέτει ξανά την ανάγκη διαφύλαξης χώρων όπως τα αποδυτήρια και οι δομές υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής βίας, θεωρώντας τα κρίσιμα για την ασφάλεια των γυναικών. Αντίθετα, οι υποστηρικτές των τρανς δικαιωμάτων την κατηγορούν ότι οι απόψεις αυτές περιθωριοποιούν και στιγματίζουν τα τρανς άτομα. Η ίδια απορρίπτει την κατηγορία ότι επιδιώκει τη στέρηση δικαιωμάτων από τους τρανς ανθρώπους, αναγνωρίζοντας την ευαλωτότητά τους, αλλά επιμένει ότι οι σύγχρονες αντιλήψεις για την ταυτότητα φύλου συγκρούονται με τα κεκτημένα των γυναικών.

Παράλληλα, η συγγραφέας αναφέρεται στην πολυετή οικονομική στήριξη που παρέχει σε δομές φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και στη χρηματοδότηση δικαστικών αγώνων για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Παρομοιάζει τη σημερινή πολεμική με τις επικρίσεις που είχε δεχθεί στο παρελθόν για τη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών, ενώ αφήνει αιχμές για τις γυναίκες που την καταδικάζουν, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν βιώσει τις ίδιες κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες με εκείνες που έχουν ανάγκη αυτών των υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη διαμάχη έχει αφήσει το αποτύπωμά της και στον κόσμο του «Χάρι Πότερ», με τους πρωταγωνιστές των ταινιών Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμα Γουάτσον και Ρούπερτ Γκριντ να έχουν διαχωρίσει στο παρελθόν τη θέση τους από τις απόψεις της. Παρά το γεγονός αυτό, η Ρόουλινγκ εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει τις παρεμβάσεις της, με κύριο στόχο να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες θα διατηρήσουν την πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις δικές τους ανάγκες.