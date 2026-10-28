Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ ζουν αρμονικά στη Νέα Υόρκη, μάλιστα η πόλη αυτή αποτελεί μία από τις αγαπημένες τους και είναι η βάση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους.

Πριν από λίγο καιρό το ζευγάρι αποκάλυψε ότι τον Ιούλιο του 2026 απέκτησε το πρώτο του παιδί μέσω παρένθετης μητέρας και η ευτυχία του ολοκληρώθηκε. Το αγοράκι του Φίλιππου Ντε Γκρες και της Νίνα Φλορ θα πάρει τα ονόματα Κίμων, Θωμάς και Κωνσταντίνος.

Η Νίνα Φλορ, που κατάγεται από την Ελβετία και είναι η μοναχοκόρη του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή και προέδρου της VistaJet, Τόμας Φλορ, μοιράζεται συχνά στιγμές από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Την Τετάρτη (28.10.2026) η σύζυγος του μικρότερου γιου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ανέβασε τρεις φωτογραφίες από μία μαγευτική βόλτα που έκανε με τον σύζυγό της στη Νέα Υόρκη.

Όπως μαρτυρούν οι εικόνες, το ζευγάρι βρέθηκε στο Central Park και απόλαυσε μία βόλτα στη λίμνη που υπάρχει εκεί. Μάλιστα, πόζαραν για μία αναμνηστική φωτογραφία, με φόντο τους ουρανοξύστες του Μανχάταν.

«Δεν με πειράζει να κάνω τον τουρίστα στην πόλη που αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε στα αγγλικά στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram η Νίνα Φλορ.

Μάλιστα, ανάμεσα στα πρόσωπα που αντέδρασαν στην ανάρτηση ήταν και η ανιψιά τους, Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες, που σχολίασε: «the best».

Σημειώνεται ότι ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στην Αθήνα το 2021.