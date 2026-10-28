Η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου πήρε θέση για την τοποθέτηση της Ζήνας Κουτσελίνη προς τη Μαρία Αντωνά, επικροτώντας τη στάση που κράτησε ο Γιώργος Λιάγκας στηρίζοντας τη σύντροφό του.

«Μπράβο στον Γιώργο Λιάγκα. Ανέβηκε κι άλλο στα μάτια μου» είπε η γνωστή παρουσιάστρια.

«Το θεώρησα πολύ μεγάλο λάθος αυτό που έκανε η Ζήνα, επειδή την ξέρω όλα αυτά τα χρόνια και πίσω από τις κάμερες, ξέρω ότι αγαπάει τις γυναίκες και τους έχει δώσει πολλές ευκαιρίες. Θέλει οι γυναίκες να βγαίνουν όμορφες, ωραία ντυμένες. Έπαθα λίγο σοκ με την τοποθέτησή της, ήταν λάθος. Η Ζήνα που ξέρω εγώ, τις αρέσουν οι γυναίκες τηλεοπτικά, πιο πολύ και από τους άντρες. Της στηρίζει τις γυναίκες», σχολίασε η παρουσιάστρια στη συνέχεια.

«Τα έβαλε με τη Μαρία και ήταν άσχημο αυτό που είπε. Είχε στόχο κι εμένα αυτό δεν μου άρεσε», ανέφερε στο τέλος η Κατερίνα Καινούργιου..