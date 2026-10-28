Μια σύντομη αφιέρωση του Σάκη Ρουβά ήταν αρκετή για να ενθουσιάσει την Ανθή Βούλγαρη στον αέρα της εκπομπής.

Η παρουσιάστρια υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά τα φιλιά που της έστειλε ο τραγουδιστής και θέλησε να παρακολουθήσει ξανά τη συγκεκριμένη στιγμή, ζητώντας από τους συνεργάτες της να επαναλάβουν το απόσπασμα.

Όλα ξεκίνησαν από την κοινή συνέντευξη που έδωσαν ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου στην Αθηνά Κλήμη για την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega». Οι δύο καλλιτέχνες μίλησαν για τη φετινή τους συνεργασία, ενώ η δημοσιογράφος τούς μετέφερε και την ιδιαίτερη συμπάθεια που τους έχουν οι παρουσιαστές.

«Κατερίνα Λιόλιου, Σάκης Ρουβάς, Σάκης Ρουβάς, Κατερίνα Λιόλιου, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί εδώ σε αυτή την εκπομπή έχουμε αδυναμία και στους δύο και κάθε παρουσιαστής ξεχωριστά έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στον καθένα. Η Ανθή στον Σάκη και ο Ιορδάνης στην Κατερίνα», είπε αρχικά η Αθηνά Κλήμη στους δύο καλλιτέχνες.

Ο Σάκης Ρουβάς ανταποκρίθηκε στέλνοντας έναν προσωπικό χαιρετισμό στην Ανθή Βούλγαρη. Η Κατερίνα Λιόλιου, από την πλευρά της, αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη συζήτησή της με τον Ιορδάνη, σχετικά με τις προσπάθειες της παρουσιάστριας να συναντήσει τον τραγουδιστή.

«Πολλά φιλιά στην Ανθή», είπε ο Σάκης Ρουβάς, με την Κατερίνα Λιόλιου να συμπληρώνει: «Εμένα ο Ιορδάνης μου έχει κάνει παράπονα την προηγούμενη φορά ότι όλο έρχεται η Ανθή εδώ για να σε δει και όλο κάτι γίνεται και δεν τυχαίνει. Πρέπει να το κανονίσουμε».

Όταν ολοκληρώθηκε η προβολή της συνέντευξης, η Ανθή Βούλγαρη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της. Ζήτησε να επαναλαμβάνεται το στιγμιότυπο, απηύθυνε πρόσκληση στον Σάκη Ρουβά για μια νέα συνέντευξη και έκανε αναφορά σε μια συνάντησή τους από το παρελθόν, κρατώντας ωστόσο τις λεπτομέρειες για τον εαυτό της.

«Σας παρακαλώ, μπορείτε να βάλετε λούπα αυτό που συνέβη σήμερα, 28η Οκτωβρίου; Αν θέλεις, Σάκη μου, για το νέο σου άλμπουμ εδώ είμαι να κάνουμε μια συνέντευξη, να μας τα πεις όλα… Εμείς, έχουμε ξαναβρεθί Σάκη, δεν θα αποκαλύψω που και δεν θυμάσαι, χρόνια πριν…»

Η χαρούμενη αντίδρασή της συνεχίστηκε και αμέσως μετά, καθώς επανήλθε στο μήνυμα που της είχε στείλει ο τραγουδιστής.

«Αχ Θεέ μου, τι έπαθα τώρα;», είπε στη συνέχεια η Ανθή Βούλγαρη και ζήτησε από τους συνεργάτες της να παίξουν ξανά το απόσπασμα με τα φιλιά που της έστειλε ο Σάκης Ρουβάς.