Η χαρά για τη μικρή της κόρη διαδέχθηκε την αγωνία που συνόδευε την προσπάθεια της Ελεάνας Παπαϊωάννου να γίνει ξανά μητέρα.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε τις πρώτες στιγμές με το μωρό της, μίλησε για τη στήριξη του Δημήτρη Βεργίνη και εξήγησε πώς η προηγούμενη εμπειρία μιας αποβολής είχε επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο βίωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της.

Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026. Με συγκίνηση, αλλά και με χιούμορ, η Ελεάνα Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στη νέα καθημερινότητα της οικογένειάς της και στα συναισθήματα που της προκαλεί ο ερχομός του δεύτερου παιδιού της.

«Νιώθω μεγάλη ευλογία με το δεύτερο παιδί μου. Νιώθω ότι ολοκληρώθηκα σαν μαμά και σαν γυναίκα», εξομολογείται στην πρωινή εκπομπή του Alpha και συμπληρώνει με χιούμορ: «Θυμάμαι ότι, όπως μου τη δώσανε στο μαιευτήριο, είχε ένα ξανθό τσουλούφι. Λέω, Χριστέ μου, έχω ένα ξανθό παιδί εγώ;».

Η ίδια εξήγησε ότι η κύηση εξελίχθηκε ομαλά, παρότι επέλεξε να συνεχίσει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες. Παράλληλα, αποκάλυψε το όνομα που έχουν αποφασίσει να δώσουν στην κόρη τους, τιμώντας τη μητέρα της.

«Η εγκυμοσύνη μου, δόξα τω Θεώ, ήταν εύκολη. Παρότι είχα επιλέξει να εργάζομαι και να είμαι, ας πούμε, στις επάλξεις. Η μικρούλα μας θα πάρει το όνομα της μανούλας μου. Θα είναι Κωνσταντίνα», είπε στη συνέχεια η Ελεάνα Παπαϊωάννου.

Σημαντικό στήριγμα σε αυτή τη διαδρομή αποτελεί ο σύζυγός της, Δημήτρης Βεργίνης. Η τραγουδίστρια στάθηκε στη βοήθεια που της προσφέρει, ενώ δεν έκρυψε ότι, παρά την καλή πορεία της εγκυμοσύνης, η ανησυχία της ήταν έντονη εξαιτίας όσων είχε περάσει προηγουμένως.

«Ο Δημήτρης βοηθάει πάρα πολύ», ανέφερε για τον σύζυγό της. «Είχα πάρα πολύ άγχος, ακριβώς γιατί είχα βιώσει μία αποβολή, αλλά πήγαν όλα μια χαρά, οπότε τώρα έχω το παιδί μου και είμαι χαρούμενη».

Για την απώλεια εκείνη είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή και έξι μήνες νωρίτερα. Τότε είχε περιγράψει τη στενοχώρια που βίωσαν ως ζευγάρι, αλλά και την άρνηση που αισθάνθηκε στη συνέχεια απέναντι στο ενδεχόμενο μιας νέας προσπάθειας. Όπως είχε εξηγήσει, αντιλαμβανόταν αυτή την αντίδραση ως έναν τρόπο να προστατευθεί συναισθηματικά.

«Είχα μία αποβολή πριν περίπου δύο χρόνια. Μας στοίχισε, στενοχωρηθήκαμε, και δεν σου κρύβω ότι πήγα μετά στο άλλο άκρο. Ήμουν στην άρνηση μετά. Μάλλον ήταν άμυνα αυτό», είχε εξομολογηθεί πριν από 6 μήνες η Ελεάνα Παπαϊωάννου στην κάμερα του Happy Day.

Πλέον, η τραγουδίστρια μιλά για αυτή την περίοδο έχοντας στην αγκαλιά της το μωρό της. Η οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Δημήτρη Βεργίνη, με τον οποίο απέκτησε την πρώτη τους κόρη, Ντομίνα, το 2018, υποδέχθηκε το νέο της μέλος, με την ίδια να εκφράζει τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για αυτή την εξέλιξη.