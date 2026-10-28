Διαφορετικές προσεγγίσεις για το πότε μια δημόσια συγγνώμη κλείνει μια αντιπαράθεση καταγράφηκαν στο Happy Day, με αφορμή την τοποθέτηση της Ζήνας Κουτσελίνη για τη Μαρία Αντωνά.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στάθηκε στη σημασία της αποδοχής μιας ειλικρινούς απολογίας, ενώ η Τίνα Μεσσαροπούλου αμφισβήτησε τόσο την ειλικρίνεια όσο και τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε η παρουσιάστρια του Star.

Η συζήτηση έγινε το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, μετά την προβολή αποσπάσματος από το κλείσιμο της εκπομπής της προηγούμενης ημέρας. Σε εκείνο το σημείο, η Ζήνα Κουτσελίνη είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη για το σχόλιο που είχε κάνει μία ημέρα νωρίτερα. Η Τίνα Μεσσαροπούλου, ωστόσο, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν την έπεισε.

Η επίμαχη τοποθέτηση της Ζήνας Κουτσελίνη για την Μαρία Αντωνά:

Αρχικά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στις διαφορετικές εκδοχές που είχαν ακουστεί σχετικά με το εάν είχε προηγηθεί επικοινωνία με τη Μαρία Αντωνά. Μετέφερε, μάλιστα, όσα της είχε πει η ίδια σε προσωπική τους συνομιλία, εξηγώντας παράλληλα τη δική της στάση απέναντι σε έναν άνθρωπο που αναγνωρίζει το λάθος του.

«Είδα τον Γιώργο να λέει ότι η Ζήνα έπαιρνε τηλέφωνο τη Μαρία, η Ζήνα είπε ότι της έστειλε μήνυμα. Εγώ μίλησα με τη Μαρία και μου είπε ότι δεν είχε επικοινωνήσει ποτέ κανείς. Σαν άνθρωπος που κι εγώ έχω κάνει λάθη, νιώθω πως, όταν κάποιος ζητάει συγγνώμη, τελειώνει εκεί. Κι ο Γιώργος το έχει πάθει και οι συνάδελφοι το έχουν αποδεχθεί», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος.

Παίρνοντας τον λόγο, η Τίνα Μεσσαροπούλου επικεντρώθηκε στην απόσταση που, κατά την άποψή της, υπήρχε ανάμεσα στην αρχική τοποθέτηση της Ζήνας Κουτσελίνη και σε όσα ακολούθησαν στο φινάλε της εκπομπής.

«Θα γίνω πάλι κακιά αλλά νομίζω ότι είναι στενάχωρο όλο αυτό που βλέπουμε. Επειδή έτυχε και είδα την εκπομπή χθες, ξεκίνησε με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η Ζήνα ξεκίνησε λέγοντας “εγώ θα συνεχίζω να λέω την άποψή μου, ακόμα κι αν δεν αρέσει, γιατί έχω αυτό το δικαίωμα”», παρατήρησε η Τίνα Μεσσαροπούλου με αιχμή.

Η δημοσιογράφος συνέδεσε τη συγγνώμη με τις αντιδράσεις που είχαν προηγηθεί από άλλες τηλεοπτικές εκπομπές. Όπως υποστήριξε, η πίεση που δημιουργήθηκε οδήγησε την παρουσιάστρια στη συγκεκριμένη δήλωση, ενώ η αναφορά της στην ενδυμασία δεν έδειχνε, κατά τη δική της εκτίμηση, ουσιαστική αναθεώρηση.

«Όταν ήρθε λοιπόν αυτό το διάγγελμα της συγγνώμης, που κράτησε κανένα 5λεπτο, ήρθε γιατί υπήρξε ένας καταγγελτικός σχολιασμός από όλη την ελληνική τηλεόραση. Και έφτασε στο τέλος η Ζήνα Κουτσελίνη να αναγκαστεί να ζητήσει συγγνώμη, γιατί στο τέλος, αν δείτε, δεν είναι ειλικρινής η συγγνώμη. Όταν καταλήγεις να λες πάλι ότι “δύο σακάκια κι ένα μίνι”… δεν κατάλαβα γιατί έγινε όλη η ιστορία, γιατί η ιστορία αυτή έγινε και για τα ρούχα», κατέληξε η δημοσιογράφος.

Επιμένοντας στην κριτική της, η Τίνα Μεσσαροπούλου επανήλθε στον τρόπο με τον οποίο είχε ανοίξει η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, θεωρώντας ότι εκεί βρισκόταν και η βασική αντίφαση.

«Αναγκάστηκε και έφτασε σε αυτό το σημείο. Αν εξαρχής σκεφτόταν ότι όλο αυτό που έγινε ήταν λάθος, δεν θα έβγαινε στην έναρξη της εκπομπής να λέει αυτά», υπογράμμισε η Τίνα Μεσσαροπούλου στη σχετική συζήτηση.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή διατήρησε την έμφαση στη δική της αρχική θέση: εφόσον η συγγνώμη για μια συμπεριφορά είναι ειλικρινής, μπορεί να αποτελέσει και το τέλος της συζήτησης γύρω από αυτήν.