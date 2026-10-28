Για τη Mia Perry Bowick, οι πιο πολύτιμες αναμνήσεις από τον Matthew Perry βρίσκονται στις συζητήσεις τους, στις συμβουλές του και στις αγκαλιές που ακολουθούσαν.

Πίσω από τον τηλεοπτικό σταρ που γνώρισε και αγάπησε το κοινό, εκείνη θυμάται πρωτίστως τον αδελφό στον οποίο μπορούσε να μιλήσει για οτιδήποτε και του οποίου την παρουσία εξακολουθεί να αισθάνεται στην καθημερινότητά της.

Ο ηθοποιός που ταυτίστηκε με τον Chandler Bing στα «Φιλαράκια» πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών. Τρία χρόνια μετά, η οικογένειά του συνεχίζει να διαχειρίζεται την απώλεια, διατηρώντας ζωντανές τις προσωπικές στιγμές που μοιράστηκε μαζί του, μακριά από τη δημοσιότητα και την επαγγελματική του επιτυχία.

Λίγο πριν από την τρίτη επέτειο του θανάτου του, η Mia Perry Bowick παραχώρησε την πρώτη εκτενή τηλεοπτική συνέντευξή της για τον αδελφό της. Μιλώντας τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στην εκπομπή «TODAY» του NBC, περιέγραψε με έντονη συγκίνηση τη σχέση τους και το κενό που άφησε πίσω του.

Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, «The One About Matthew Perry». Η Mia επέλεξε να μιλήσει για τον άνθρωπο που γνώριζε μέσα στην οικογένεια: τον μεγαλύτερο αδελφό της, τον στενό της φίλο και το πρόσωπο στο οποίο αναζητούσε στήριξη, ακόμη και για τα πιο καθημερινά ζητήματα.

«Ήταν ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστευόμουν τα πάντα, ακόμη και τα πιο απλά πράγματα της ζωής. Ήταν ο μεγάλος μου αδελφός. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και του έλεγα: “Αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα, τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκίνησή της έγινε ακόμη εντονότερη όταν εξήγησε πως αυτή η επικοινωνία, με έναν διαφορετικό πλέον τρόπο, συνεχίζεται. Όπως περιέγραψε, εξακολουθεί να του απευθύνεται νοερά, αναζητώντας την ασφάλεια και την παρηγοριά που ένιωθε όταν μπορούσε να συζητήσει μαζί του.

«Είχε πάντα τις καλύτερες συμβουλές, γεμάτες αγάπη. Και εξακολουθώ να του μιλάω. Είναι ακόμη μια σταθερή παρουσία στη ζωή μας. Αλλά μου λείπει το να μπορώ να τον αγκαλιάσω μετά από μια συζήτησή μας», εξομολογήθηκε με δάκρυα στα μάτια.

Στη συνέχεια, συνέδεσε την προσωπική της αγάπη για εκείνον με τη θέση που είχε κατακτήσει στις καρδιές των τηλεθεατών: «Ήταν ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Όλοι λένε ότι ήταν ο αγαπημένος τους από τα “Φιλαράκια”. Σίγουρα ήταν ο δικός μου».

Η εξάρτηση και όσα έμαθε η οικογένειά του

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Mia Perry Bowick στάθηκε επίσης στα χρόνια κατά τα οποία ο αδελφός της προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τους εθισμούς του. Ο ίδιος είχε επιλέξει να αναφερθεί ανοιχτά σε αυτή την πλευρά της ζωής του, τόσο στις δημόσιες τοποθετήσεις του όσο και στην αυτοβιογραφία του «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing».

Η αδελφή του εξήγησε ότι η κατανόηση της εξάρτησης δεν ήρθε αμέσως για τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του. Χρειάστηκε να αντιληφθούν πως όσα βίωνε δεν μπορούσαν να ερμηνευθούν μόνο ως συνέπειες προσωπικών αποφάσεων, αλλά έπρεπε να αντιμετωπιστούν ως εκδηλώσεις μιας ασθένειας.

Αυτή η αλλαγή στην οπτική τους, όπως είπε, επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να σταθούν δίπλα του, προσφέροντάς του ουσιαστικότερη υποστήριξη.

«Μακάρι να είχαμε καταλάβει καλύτερα τι σημαίνει αυτή η ασθένεια. Όταν αρχίζεις να τη βλέπεις ως ασθένεια, είναι ευκολότερο να καταλάβεις γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί απλώς να σταματήσει», ανέφερε.

«Όσο περισσότερο καταλαβαίναμε τι του συνέβαινε, τόσο πιο εύκολο γινόταν να τον αγαπάμε μέσα σε όλο αυτό, αντί να προσπαθούμε να ελέγξουμε όσα συνέβαιναν», συμπλήρωσε.

Η εμπειρία αυτή άφησε ισχυρό αποτύπωμα και στη δική της επαγγελματική διαδρομή. Η Mia ακολούθησε την ψυχοθεραπεία, επιλέγοντας να εξειδικευτεί στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, με τα βιώματα της οικογένειάς της να έχουν συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την κατεύθυνση.

Μια ματιά στη ζωή του πέρα από τον Chandler Bing

Η σειρά ντοκιμαντέρ «The One About Matthew Perry» έκανε πρεμιέρα στο Netflix την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν συμπληρωθούν τρία χρόνια από τον θάνατο του ηθοποιού.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Mary Robertson και η παραγωγή αναπτύσσεται σε τρία επεισόδια. Στόχος της είναι να παρουσιάσει διαφορετικές πλευρές της ζωής και της προσωπικότητας του Perry, πέρα από τον χαρακτήρα που τον έκανε παγκοσμίως αναγνωρίσιμο.

Για να συνθέσει αυτό το πορτρέτο, το ντοκιμαντέρ αξιοποιεί οικογενειακές φωτογραφίες που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί, υλικό από προσωπικά αρχεία και αφηγήσεις ανθρώπων που είχαν στενή σχέση μαζί του. Μέσα από αυτές τις πηγές αναδεικνύεται η απόσταση ανάμεσα στην εικόνα του επιτυχημένου κωμικού ηθοποιού και στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην προσωπική του ζωή.

Στους ανθρώπους που κλήθηκαν να μιλήσουν για τη συγκεκριμένη παραγωγή περιλαμβάνονταν και οι πέντε συμπρωταγωνιστές του στα «Φιλαράκια»: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer. Παρότι δέχθηκαν πρόσκληση, επέλεξαν να μην παραχωρήσουν συνεντεύξεις.

Η Mary Robertson αντιμετώπισε με κατανόηση αυτή την επιλογή, επισημαίνοντας: «Ο καθένας βιώνει το πένθος με τον δικό του τρόπο».

Η απώλεια και ο δεσμός που παραμένει

Ο Matthew Perry εντοπίστηκε νεκρός στην κατοικία του στο Λος Άντζελες στις 28 Οκτωβρίου 2023. Η ιατροδικαστική έκθεση απέδωσε τον θάνατό του στις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης. Στη συνέχεια, η έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο προμηθεύτηκε και του χορηγήθηκε η ουσία οδήγησε σε ποινικές διώξεις και καταδίκες.

Στην τοποθέτησή της, τρία χρόνια μετά, η Mia Perry Bowick έδωσε χώρο τόσο στη θλίψη όσο και στην αγάπη της για τον αδελφό της. Οι αναμνήσεις της δεν περιορίζονται στις δύσκολες περιόδους ή στην τελευταία ημέρα της ζωής του, αλλά περιλαμβάνουν τη στήριξη, την οικειότητα και την εμπιστοσύνη που χαρακτήριζαν τη σχέση τους.

Όπως περιγράφει, ο θάνατός του άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί μαζί του, χωρίς να σβήσει τον δεσμό τους. Ο Matthew Perry εξακολουθεί να βρίσκεται στις σκέψεις της, στις συμβουλές που θυμάται και στις νοερές συζητήσεις που συνεχίζει να κάνει μαζί του, παρότι η αγκαλιά του παραμένει αυτό που της λείπει περισσότερο.