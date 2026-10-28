Οι τόποι που συνδέονται με τις πιο καθοριστικές συναντήσεις της ζωής αποκτούν μια σημασία που παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο. Για τη Χριστίνα Κοντοβά, ένας τέτοιος τόπος είναι η Ουγκάντα, όπου γνώρισε την κόρη της, Ada.

Η πρόσφατη επιστροφή τους εκεί έγινε αφορμή να ξαναζήσουν αναμνήσεις, να συναντήσουν αγαπημένα πρόσωπα και να μοιραστούν στιγμές έντονης χαράς.

Η σχεδιάστρια μόδας ταξίδεψε μαζί με την κόρη της στη χώρα όπου γεννήθηκε η μικρή και δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψή τους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μέσα από τις εικόνες και το κείμενο που τις συνόδευε, περιέγραψε τα συναισθήματα αυτής της επιστροφής, η οποία έχει ξεχωριστό βάρος στην κοινή τους πορεία.

Η Ουγκάντα αποτελεί για εκείνη σημείο αναφοράς, καθώς εκεί έκανε τα πρώτα της βήματα ως μητέρα. Η γνωριμία της με την Ada σηματοδότησε την αρχή μιας διαφορετικής ζωής, αλλάζοντας τις προτεραιότητές της, την καθημερινότητά της και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν γύρω της.

Στο νέο τους ταξίδι, μητέρα και κόρη βρέθηκαν ξανά ανάμεσα σε γνώριμες εικόνες και ανθρώπους με τους οποίους τις συνδέουν προσωπικά βιώματα. Η Χριστίνα Κοντοβά επέλεξε να δώσει στους ακολούθους της ορισμένα στιγμιότυπα από την εμπειρία τους, εξηγώντας ότι είχαν επισκεφθεί τον συγκεκριμένο τόπο άλλες δύο φορές από την έναρξη της κοινής τους ιστορίας.

Όπως υπογράμμισε στην ανάρτησή της, καμία επιστροφή δεν μοιάζει απολύτως με την προηγούμενη. Αυτή τη φορά, ανάμεσα στη συγκίνηση και στις αναμνήσεις, το συναίσθημα που τελικά επικράτησε ήταν η χαρά της επανένωσης:

«Home… Σήμερα επιστρέψαμε στο HOME της Έιντα. Έχουμε βρεθεί εδώ άλλες δύο φορές από τότε που ξεκίνησε η κοινή μας ιστορία, αλλά κάθε επιστροφή είναι ξεχωριστή. Μια μέρα γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και συναισθήματα.

Και τελικά, πάνω απ’ όλα, αυτό που κυριάρχησε ήταν η χαρά. Η χαρά της επιστροφής, της συνάντησης, της αγάπης.

Μια χαρά αληθινή, βαθιά, που δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Μόνο βλέμματα, αγκαλιές και χαμόγελα. Από εκείνες τις στιγμές που σου θυμίζουν γιατί κάποια μέρη και κάποιοι άνθρωποι αποκτούν μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου», έγραψε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Κοντοβά.

Ο δεσμός με την Αφρική και η δύσκολη περίοδος της αναμονής

Η επαφή της με την αφρικανική ήπειρο είχε αρχίσει πριν μπει η Ada στη ζωή της. Αφετηρία υπήρξαν ταξίδια που πραγματοποίησε μέσα από δράσεις της ActionAid, τα οποία της έδωσαν τη δυνατότητα να γνωρίσει διαφορετικούς τόπους και ανθρώπους. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες άρχισε σταδιακά να διαμορφώνεται και η επιθυμία της να αποκτήσει παιδί μέσω υιοθεσίας.

Μιλώντας στη Vogue Greece, ενώ παρέμενε ακόμη στην Ουγκάντα περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία, είχε παρουσιάσει την επιλογή της ως αποτέλεσμα συνειδητής απόφασης. Δεν βρισκόταν, άλλωστε, σε έναν εντελώς άγνωστο προορισμό: είχε ταξιδέψει ξανά στη χώρα και την κατέτασσε ανάμεσα στα ομορφότερα μέρη της Αφρικής.

Η μακρά παραμονή της εκεί της επέτρεψε να έρθει πιο κοντά στην τοπική κουλτούρα και σε έναν τρόπο ζωής διαφορετικό από εκείνον που γνώριζε. Ταυτόχρονα, σήμαινε μια προσωρινή απομάκρυνση από τη συνηθισμένη καθημερινότητα και τους ρυθμούς της.

Αυτή η περίοδος, ωστόσο, είχε και σημαντικές δυσκολίες. Για μεγάλο διάστημα χρειάστηκε να βρίσκεται μακριά από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον, ενώ οι συνθήκες της πανδημίας περιόριζαν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες μετακίνησης και επαφής με τους δικούς της ανθρώπους.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν βρέθηκε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, περιέγραψε πόσο απαιτητικό ήταν να ζει την αρχή της μητρότητας χωρίς κοντά της το οικείο υποστηρικτικό της περιβάλλον.

«Το πιο δύσκολο ήταν η μοναξιά και το να γίνεσαι γονιός τόσο μακριά από αυτό που σου είναι γνώριμο. Μακριά από τους γονείς μου, τις αδερφές μου, τον κύκλο μου, το σπίτι μου. Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου», είχε εξομολογηθεί.

Οι δυσκολίες εκείνων των μηνών δεν περιόρισαν την αγάπη της για τη χώρα. Αντίθετα, η Ουγκάντα διατήρησε έναν ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα για την ίδια, όπως είχε φροντίσει να εξηγήσει:

«Είχα και πολύ όμορφες στιγμές στην Ουγκάντα, είναι μια χώρα που τη θεωρώ και πατρίδα μου», είχε τονίσει.

Από την απόφαση της υιοθεσίας στην κοινή τους ζωή

Η διαδικασία για να γίνει μητέρα ξεκίνησε το 2020. Τότε η Χριστίνα Κοντοβά επικοινώνησε με τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία στην Αθήνα, ώστε να περάσει από την αξιολόγηση που απαιτούνταν για την υιοθεσία.

Αφού ολοκληρώθηκαν τα πρώτα βήματα, ο φάκελός της διαβιβάστηκε στην Ουγκάντα. Λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε η γνωριμία με την Ada και, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, η σχεδιάστρια ταξίδεψε στη χώρα. Έμεινε εκεί μαζί με τη μικρή περίπου έναν χρόνο, μέχρι να διευθετηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επρόκειτο για μια διαδρομή που απαιτούσε υπομονή και αντοχή, τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Στις δημόσιες αναφορές της, η ίδια έχει περιγράψει τις προκλήσεις που συνάντησε, αλλά και τη βαθιά αλλαγή που έφερε στη ζωή της η παρουσία της κόρης της.

Σε προηγούμενη δημοσίευσή της, για την επέτειο της ημέρας που συναντήθηκαν πρώτη φορά, είχε συνοψίσει τη δική της προσέγγιση με τα λόγια: «Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά; – Με αγάπη και ασφάλεια… Και ανθίζουν».

Η συγκεκριμένη φράση εκφράζει όσα θεωρεί ουσιαστικά στην ανατροφή της Ada: τη σταθερότητα, τη φροντίδα και την αγάπη μέσα στις οποίες επιθυμεί να μεγαλώνει το παιδί της.

Τα όρια στη δημοσιότητα γύρω από την κόρη της

Παράλληλα, η Χριστίνα Κοντοβά έχει ξεκαθαρίσει ότι η παρουσία τους στα κοινωνικά δίκτυα δεν σημαίνει πως κάθε πλευρά της ζωής της κόρης της προσφέρεται για δημόσια συζήτηση. Μπορεί να επιλέγει να δημοσιεύει κοινές τους στιγμές, θεωρεί όμως απαραίτητο να προστατεύει όσα ανήκουν αποκλειστικά στην προσωπική ιστορία της Ada.

Σε συνέντευξή της, αναφερόμενη σε ανθρώπους που επιδιώκουν να μάθουν λεπτομέρειες για το παρελθόν της μικρής, είχε δηλώσει: «Με ενοχλεί όταν θέλουν να μπουν από την κλειδαρότρυπα».

Με αυτή τη θέση διαχωρίζει τις στιγμές που αποφασίζει η ίδια να μοιραστεί από τις πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα και τα βιώματα του παιδιού της. Για τη σχεδιάστρια, η ιστορία της Ada παραμένει προσωπική και χρειάζεται σεβασμό, ανεξάρτητα από το ενδιαφέρον που μπορεί να προκαλεί η δημόσια παρουσία της μητέρας της.