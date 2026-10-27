Σε αναπηρικό αμαξίδιο μετακινείται προσωρινά η ηθοποιός Μαίρη Σταυρακέλλη, έπειτα από τραυματισμό που υπέστη στο πόδι εξαιτίας της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα πεζοδρόμια.

Το περιστατικό έκανε γνωστό η ίδια τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό που δείχνει το κάτω άκρο της επιδεσμημένο, καθώς και την ίδια να κινείται με το αμαξίδιο.

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της, η Μαίρη Σταυρακέλλη αναφέρθηκε στο χρονικό διάστημα που απαιτεί η ανάρρωσή της, στηλιτεύοντας τις κακοτεχνίες στους δρόμους: «Δύο μήνες έχουν περάσει ήδη. Ας ελπίσουμε ότι είναι αρκετοί… Τα πεζοδρόμια είναι απίστευτες παγίδες για όλους. Έλεος πια!».

Το σχόλιο της Μαρίας Κανελλοπούλου από το κέντρο αποκατάστασης

Η δημοσίευση προκάλεσε πληθώρα μηνυμάτων συμπαράστασης από συναδέλφους και ακολούθους της, οι οποίοι της ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση.

Ανάμεσα στα σχόλια ξεχώρισε εκείνο της Μαρίας Κανελλοπούλου, η οποία βιώνει επίσης μια παρόμοια δοκιμασία υγείας το τελευταίο διάστημα. Η ηθοποιός, που νοσηλεύεται σε δομή αποκατάστασης μετά από δικό της ατύχημα, σημείωσε απευθυνόμενη στη Μαίρη Σταυρακέλλη: «Μαίρη μου περαστικά κι όσο γρηγορότερα γίνεται… Είμαστε σε παρόμοια κατάσταση…Αλλά εγώ σε κέντρο αποκατάστασης….».