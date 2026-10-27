Στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, αναρρώνει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του.

Σε ανάρτησή του, ο σπουδαίος καλλιτέχνης ανέφερε πως είναι καλά στην υγεία του και αναρρώνει σπίτι του.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά. Βασίλης».

Η περιπέτεια υγείας του αγαπημένου καλλιτέχνη είχε γίνει γνωστή ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, όταν αναγκάστηκε να διακόψει μέρος των προγραμματισμένων καλοκαιρινών εμφανίσεών του εξαιτίας επίμονης πνευμονίας.

Συγκεκριμένα, στις 20 Αυγούστου είχε ανακοινωθεί η ακύρωση μέρους των καλοκαιρινών συναυλιών του καλλιτέχνη.

Σε σχετική ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε αναφερθεί: «Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».