Σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι μετά την ένταση που προκλήθηκε από το σχόλιό της για τη Μαρία Αντωνά, η Ζήνα Κουτσελίνη επανήλθε στο θέμα λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής της, εκφράζοντας τη λύπη της για όσα συνέβησαν. Η παρουσιάστρια του Star αποκάλυψε ότι είχε ήδη επικοινωνήσει με προσωπικό μήνυμα με τη Μαρία Αντωνά, προκειμένου να της εξηγήσει όσα είχε πει, ενώ απευθύνθηκε και στον Γιώργο Λιάγκα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε πρόθεση να τον θίξει μέσα από το σχόλιό της για τη σύντροφό του.

«Εγώ θέλω να κλείσω τη σημερινή μέρα γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή και θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου, βαθιά μέσα από την καρδιά μου, ό,τι είπα σε σχέση με τη Μαρία Αντωνά, το εξήγησα σε εκείνη με προσωπικό μήνυμα. Τις διαφορές δεν τις λύνουμε δημόσια. Και είμαι ένας άνθρωπος που αυτό που έχω να το πω το λέω για τον άνθρωπο στον οποίο και αναφέρομαι. Δεν χτυπάω μέσα απ’ αυτόν έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό το λέω για τον Γιώργο Λιάγκα. Γιατί πραγματικά, Γιώργο μου, επαγγελματικά σε εκτιμώ απεριόριστα. Μπορεί να διαφωνήσαμε, αλλά αυτή η διαφωνία μάς έκανε να έχουμε μια διάδραση συγκεκριμένη. Πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό. Στη Μαρία έστειλα προσωπικό μήνυμα από το πρώτο λεπτό. Δεν την αναζήτησα σε τηλέφωνα γιατί της είπα ότι όπως το πήρε έχει δίκιο. Εγώ όμως ήθελα να πω το τηλεοπτικό στρίμωγμα το οποίο και βλέπω. Περισσότερα δεν θα πω. Ό,τι έχω να πω θα το πω στον άνθρωπο για τον οποίο και αναφέρθηκα. Και από κει και πέρα, εάν και εκείνη επιθυμεί, είμαι έτοιμη για έναν δημόσιο διάλογο. Την έχω υπερασπιστεί από το πρώτο λεπτό όταν έγινε και αυτό με τη Δρούτσα. Στη φετινή σεζόν την υπερασπίστηκα άλλες τρεις φορές. Άρα δεν έχω κανένα ζήτημα μαζί της και μάλιστα στο παρελθόν έχω μιλήσει για εκείνη σε ανθρώπους που έχουμε κοινή πορεία και της έχουν μεταφερθεί και με έχει πάρει τηλέφωνο για να με ευχαριστήσει. Ξέρει λοιπόν ότι δεν έχω κανένα προηγούμενο μαζί της», τόνισε η παρουσιάστρια.

«Μαράκι, γιατί ένιωσα ότι ένιωσες ότι σε στεναχώρησα, σου ζητώ συγγνώμη. Σ’ το έγραψα και σε προσωπικό μήνυμα. Δεν ήθελα τίποτα από αυτό. Για άλλο πράγμα μιλούσα και μιλούσα ως στέλεχος. Αν κάποια στιγμή θελήσεις να πιούμε έναν καφέ, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ίσως το πιο σωστό θα ήταν ένα μίνι και δύο σακάκια», κατέληξε η Ζήνα Κουτσελίνη.