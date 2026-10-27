Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η Νικόλ Κίντμαν μετά τη νέα της φωτογράφιση για την αυστραλιανή έκδοση της Vogue.

Η 59χρονη σταρ του Χόλιγουντ επέλεξε τολμηρά σύνολα και ένα ιδιαίτερα νεανικό στιλ, προκαλώντας αντιδράσεις στα social media. Αρκετοί χρήστες αμφισβήτησαν την αυθεντικότητα των φωτογραφιών, υποστηρίζοντας, όπως σημειώνει η Daily Mail, ότι έχουν υποστεί εκτεταμένη ψηφιακή επεξεργασία ή ακόμη και ότι έχει χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη για να φαίνεται νεότερη.

Nicole Kidman’s edgy Vogue shoot accused of using AI as critics slam her for ‘dressing like a teenager’ https://t.co/DXwxTsX0hq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 27, 2026

Στη φωτογράφιση, η Νικόλ Κίντμαν ποζάρει με τολμηρές δημιουργίες του οίκου Chanel, υιοθετώντας ένα νεανικό και ιδιαίτερα μοντέρνο στιλ. Η 59χρονη ηθοποιός αναδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της μέσα από εντυπωσιακές εμφανίσεις, οι οποίες προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις στα social media, τόσο για τις ενδυματολογικές επιλογές όσο και για την εικόνα της.

Παρά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, η φωτογράφιση δεν ενθουσίασε τους πάντες, με αρκετούς χρήστες του διαδικτύου να επικεντρώνονται τόσο στην εμφάνιση της ηθοποιού όσο και στις επιλογές των ρούχων της.

«Photoshop ή τεχνητή νοημοσύνη;» – Τα σχόλια για τη φωτογράφιση

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονη συζήτηση στα social media, καθώς ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν την άποψη ότι η εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν έχει αλλοιωθεί σημαντικά μέσω ψηφιακής επεξεργασίας.

«Τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης δουλεύουν υπερωρίες για αυτό το ρετούς», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος έγραψε: «Πόσα φίλτρα έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις φωτογραφίες;». Ένας τρίτος σημείωσε: «Μου αρέσει η Νικόλ, αλλά αυτές οι φωτογραφίες είναι τόσο εμφανώς επεξεργασμένες που καταντά γελοίο».

Άλλοι αναρωτήθηκαν εάν πρόκειται για χρήση Photoshop ή τεχνητής νοημοσύνης, με έναν σχολιαστή να υποστηρίζει ότι οι ψηφιακά επεξεργασμένες φωτογραφίες θα έπρεπε να συνοδεύονται από σχετική προειδοποίηση. «Κάθε φωτογραφία που έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία θα πρέπει να φέρει σχετική επισήμανση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας ακόμα χρήστης πρότεινε να συγκρίνουν τη φωτογράφιση με παλαιότερες εικόνες της ηθοποιού, υποστηρίζοντας ότι στις νέες φωτογραφίες μοιάζει περίπου 35 ετών.

Η κριτική, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην πιθανή επεξεργασία των εικόνων, αλλά επεκτάθηκε και στις ενδυματολογικές επιλογές της. «Το σώμα της είναι υπέροχο, αλλά τα ρούχα που της επέλεξαν ταιριάζουν περισσότερο σε μια έφηβη», σχολίασε ένας χρήστης. «Γιατί αυτές οι γυναίκες του Χόλιγουντ αισθάνονται την ανάγκη να συμπεριφέρονται σαν να είναι 20 ετών;», αναρωτήθηκε κάποιος άλλος.

Δεν έλειψαν και πιο αιχμηρά σχόλια, όπως «Δεν είσαι πια νέα, αποδέξου το» και «Πρέπει επιτέλους να μεγαλώσει». Παρά τις επικρίσεις, η Νικόλ Κίντμαν δέχτηκε και πολλά θετικά σχόλια από θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να την υπερασπιστούν και να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για την εμφάνισή της. «Είναι πραγματικά υπέροχη!», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «59 ετών και δείχνει απίστευτη!». «Να ζηλεύουν ο Κιθ και ο Τομ», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας θαυμαστής, κάνοντας αναφορά στους πρώην συντρόφους της, Κιθ Έρμπαν και Τομ Κρουζ. «Πάντα τη θεωρούσα πανέμορφη. Και ιδού η απόδειξη», πρόσθεσε ένας ακόμα χρήστης.

Πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη στη φωτογράφιση, με τις σχετικές αναφορές να αποτελούν εκτιμήσεις και σχόλια χρηστών των social media.