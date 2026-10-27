Για τη συμμετοχή της στην κωμική σειρά «Two and a Half Men» μίλησε η Χόλαντ Τέιλορ (Holland Taylor), αποκαλύπτοντας ότι ένας από τους λόγους που αποχώρησε ήταν η χαμηλή αμοιβή της.

Η διάσημη ηθοποιός υποδύθηκε για έξι χρόνια την Evelyn Harper, τη μητέρα του Charlie (Τσάρλι Σιν) και του Alan (Τζον Κράιερ), στην επιτυχημένη παραγωγή του CBS.

«Ποτέ δεν με πλήρωσαν πολύ καλά σε εκείνη τη σειρά. Μου έδιναν το ίδιο ποσό που είχα κερδίσει σε μια σειρά περίπου οκτώ χρόνια πριν ή κάτι τέτοιο», ανέφερε, μιλώντας στο podcast «Alchemy with Anthony Mason» και πρόσθεσε: «Και πήρα τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy, αλλά ποτέ δεν μου έδωσαν αύξηση. Συνήθως το κάνουν».

Η Χόλαντ Τέιλορ ήταν υποψήφια τέσσερις φορές για το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στην παραγωγή.

Μετά την έκτη σεζόν, αρνήθηκε να ανανεώσει το συμβόλαιό της, επιλέγοντας να επιστρέφει στο «Two and a Half Men» μόνο ως γκεστ.

«Δεν ήμουν πλέον δεσμευμένη από συμβόλαιο. Με άλλα λόγια, αν μου έλεγαν: “Μπορείς να κάνεις μια γκεστ εμφάνιση στα τέλη Μαρτίου;”, εγώ απαντούσα: “Όχι, δεν μπορώ”. Το έκανα μόνο αν το ήθελα», εξήγησε.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι παραγωγοί «έμειναν έκπληκτοι» με την απόφασή της, αλλά εκείνη εκτιμούσε το γεγονός ότι είχε ευελιξία στον προγραμματισμό της.

«Μου άρεσαν πολλά πράγματα σε εκείνη τη σειρά, αλλά δεν ήταν και πολύ ευγενικοί. Εν πάση περιπτώσει, όταν συμπληρώθηκαν τα έξι χρόνια, είπα: “Δεν θέλω να είμαι πια κάτω από ένα συμβόλαιο, αλλά θα επισκέπτομαι τη σειρά περιστασιακά αν το θέλετε”», παραδέχτηκε.

Η βραβευμένη πρωταγωνίστρια ανέφερε ότι η ομάδα νόμιζε ότι διαπραγματευόταν την αμοιβή της και της είπαν ότι δεν μπορούσαν να της πληρώσουν περισσότερα.

«Τους τόνισα: “Θα μπορούσατε πραγματικά να μου πληρώσετε το κόστος αυτού του κτιρίου, αλλά μην μπαίνετε στον κόπο γιατί δεν θέλω να συνεχίσω με συμβόλαιο”. Και όταν μου απάντησαν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για περισσότερα, ξεκαθάρισα: “Δεν έχω πρόβλημα. Απλά θα επιστρέφω ως γκεστ”», σημείωσε.

Σύμφωνα με το Variety, το «Two and a Half Men» προβλήθηκε για 12 σεζόν, από το 2003 έως το 2015. Το 2011, ο Τσάρλι Σιν αποχώρησε λόγω προβλημάτων κατάχρησης ουσιών.